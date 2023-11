Svolta in Ucraina? I soldati di Kiev tentano di sfondare a est del Dnipro

Nello stallo che ormai sembra caratterizzare il conflitto in Ucraina, le notizie che arrivano dalla regione meridionale di Kherson hanno l'effetto di una scossa capace per lo meno di riaccendere l'attenzione su quanto avviene al fronte, dopo gli scarsi risultati fin qui raggiunti dalla controffensiva delle forze di Kiev.

Dei soldati ucraini si muovono tra gli alberi della linea del fronte vicino al fiume Dnipro, nei pressi di Kherson, Ucraina, sabato 14 ottobre 2023. KEYSTONE/AP Photo/Alex Babenko

Hai fretta? blue News riassume per te Mosca ha ammesso che truppe ucraine sono sbarcate sulla sponda orientale del fiume Dnipro.

La parte russa ha ammesso che truppe ucraine sono sbarcate sulla sponda orientale del fiume Dnipro, anche se afferma che sono circondate e sottoposte ad un «inferno di fuoco».

Nel frattempo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, complice il conflitto in Medio Oriente, cerca di scongiurare il pericolo di un calo di interesse e quindi di aiuti da parte occidentale.

Il conflitto non ha visto importanti spostamenti del fronte praticamente da un anno, da quando cioè le forze russe si sono ritirate da Kherson, la città capoluogo dell'omonima regione, sulla riva occidentale del Dnipro, e si sono trincerate su quella orientale.

Kiev ha attraversato il fiume

Nei giorni scorsi reparti ucraini sarebbero riusciti ad attraversare il fiume, «guadagnando un caposaldo sulla sponda orientale, contro tutte le aspettative», ha annunciato martedì il capo di gabinetto della presidenza ucraina, Andriy Yermak.

La controffensiva ucraina, dunque, continua a «svilupparsi», ha detto Yermak, che parlava durante una visita negli Usa. Mentre la portavoce del comando militare ucraino del sud, Natalia Humeniuk, ha detto che le forze di Kiev stanno attaccando quelle russe su una linea «fra i 3 e gli 8 chilometri» lungo il fiume.

La versione del capo dell'amministrazione di Kherson

Il capo dell'amministrazione della regione di Kherson sotto il controllo dei russi, Vladimir Saldo, ha invece parlato di «piccoli gruppi» di soldati ucraini che sarebbero riusciti a insediarsi nel villaggio di Krynky, 35 chilometri ad est della città capoluogo, ma che ora sarebbero circondati e sottoposti ai bombardamenti delle forze di Mosca con l'impiego di artiglieria, razzi e droni.

Secondo Saldo il piano degli ucraini di sfondare le linee russe è destinato al fallimento «come l'operazione Barbarossa», l'invasione nazista della Russia nel 1941.

Lunedì aveva suscitato clamore un episodio alquanto insolito nel panorama informativo russo, quando le due principali agenzie del Paese, la Tass e la Ria Novosti, avevano dato, e poi annullato, la notizia di un presunto ripiegamento delle truppe di Mosca lungo la sponda orientale del Dnipro.

I bombardamenti continuano

I civili continuano intanto a morire sotto i bombardamenti effettuati da entrambe le parti. Secondo le autorità ucraine almeno una persona è morta e due sono rimaste ferite in seguito a un attacco missilistico lanciato dalle forze russe contro la città di Selydove, nella parte occidentale dell'oblast di Donetsk.

Due membri dei servizi di soccorso hanno perso invece la vita in un bombardamento nella regione di Zaporizhzhia mentre intervenivano in un edificio che era stato colpito in un primo raid. Il ministro dell'Interno, Igor Klimenko, ha aggiunto che altre sette persone sono rimaste ferite.

Un civile è rimasto inoltre ucciso e altri due feriti in un bombardamento delle forze ucraine sulla città di Gorlovka, nell'est del Paese, secondo quanto reso noto dal sindaco. Un altro civile è stato ferito in un bombardamento delle forze di Kiev su Donetsk, ha detto il sindaco di questa città, Alexei Kulemzin.

