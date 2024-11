Nella foto un manifesto anti-israeliano a Teheran che mostra il recente attacco missilistico iraniano contro lo Stato ebraico con la scritta "se volete la guerra noi siamo i maestri della guerra". Keystone

Gli Usa hanno messo in guardia l'Iran dal lanciare un altro attacco contro Israele, sottolineando che Washington non sarà in grado di frenare gli israeliani se attaccheranno di nuovo. Lo scrive Axios citando un funzionario americano e un ex funzionario israeliano.

«Abbiamo detto agli iraniani: non saremo in grado di trattenere Israele e non saremo in grado di garantire che il prossimo attacco sarà calibrato e mirato come il precedente», ha detto il funzionario americano spiegando che il messaggio è stato trasmesso direttamente agli iraniani, mentre il funzionario israeliano ha affermato che il messaggio è stato trasmesso tramite gli svizzeri.

Nei giorni scorsi, l'intelligence israeliana ha suggerito che l'Iran si stava preparando ad attaccare Israele dal territorio iracheno, probabilmente prima delle elezioni presidenziali statunitensi, ha riferito Axios.

Funzionari israeliani hanno affermato che l'attacco potrebbe prevedere raid congiunti dal suolo iracheno da parte del Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane e delle milizie sciite alleate, utilizzando droni e missili balistici.

I funzionari statunitensi hanno confermato che tale scenario rimane probabile nei prossimi giorni. Portare avanti l'attacco tramite milizie filo-iraniane in Iraq e non direttamente dal territorio iraniano potrebbe essere un tentativo da parte dell'Iran di evitare un altro attacco israeliano contro obiettivi strategici in Iran, scrive ancora Axios.

Funzionari israeliani e statunitensi citati dal portale hanno affermato che Israele potrebbe rispondere anche se l'attacco iraniano proviene dal territorio iracheno. «Dipenderà da quanto sarà massiccio l'attacco e quali saranno i suoi risultati», ha affermato un funzionario israeliano.

