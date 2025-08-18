Gli USA bloccano la ricerca sul mRNA, l'esperto lancia l'allarme: «La gente morirà»

Donald Trump e Robert F. Kennedy Jr. (a sinistra) a Washington il 30 luglio. KEYSTONE

Robert F. Kennedy Jr. ha bloccato 22 progetti di ricerca sull'mRNA perché presumibilmente inutili. È singolare che Jerome Adams lo contraddica con parole molto chiare: Donald Trump lo ha nominato responsabile medico nel 2016.

Hai fretta? blue News riassume per te Robert F. Kennedy Jr. ha cancellato 22 progetti di ricerca sull'mRNA risparmiando quasi 500 milioni di dollari.

Jerome Adams, che Donald Trump ha nominato Surgeon General nel 2016, ha ora criticato chiaramente il segretario della Salute e dei Servizi Umani.

La tecnologia ha sicuramente avuto un impatto durante la pandemia di Covid e ha reso possibili nuove terapie e vaccini, ad esempio contro il virus Zika.

La decisione di Kennedy costerà vite umane, Adams ne è certo. Mostra di più

«Fox News ha applaudito Robert F. Kennedy Jr. per anni. Poi è arrivato il suo ultimo annuncio sui vaccini», titola l'emittente statunitense MSNBC: la concorrenza ha pubblicizzato il medico per issare Donald Trump alla Casa Bianca.

Lo hanno elogiato come «riformatore» e «vero combattente per la sanità» che ha «le capacità, le conoscenze e l'esperienza» necessarie per il lavoro. Il recente annuncio di vasta portata che gli Stati Uniti interromperanno lo sviluppo della tecnologia mRNA, d'altra parte, non meritava certo un titolo su Fox News.

Il segretario alla Salute e ai Servizi Umani «ha cancellato i finanziamenti federali che avrebbero potuto inaugurare una nuova ondata di cure», denuncia MSNBC.

Jerome Adams si spinge oltre: «Le persone moriranno perché abbiamo tagliato i fondi per questa tecnologia», avverte l'ex Surgeon General. Si tratta di fatto del responsabile medico del Paese, nominato dal presidente nel 2016.

Qual è il problema di RFK Jr con la tecnologia mRNA? Il 71enne sostiene che questa «comporta più rischi che benefici per questi virus respiratori». La pandemia di Covid ha dimostrato che «i vaccini a base di mRNA non funzionano bene contro i virus che colpiscono il tratto respiratorio superiore».

Anzi, a suo avviso favorirebbero le mutazioni dei virus e prolungherebbero le pandemie.

Affermazioni di Kennedy «semplicemente non vere»

22 progetti corrispondenti sono stati quindi interrotti, con un risparmio di quasi 500 milioni di dollari. Adams non è d'accordo: le affermazioni di Kennedy sull'efficacia dei vaccini a mRNA sono «semplicemente non vere», ha dichiarato a CBS News.

«Sappiamo che, secondo le stime più prudenti, la tecnologia mRNA ha salvato fino a due milioni di vite», ha detto Adams. «Ci ha aiutato a sviluppare il vaccino Covid in tempi record. E questo è onestamente il più grande risultato del presidente Trump».

Senza il processo mRNA, ci sarebbero voluti da un anno e mezzo a due anni in più per sviluppare un vaccino, è certo il medico. Il repubblicano ha spinto per il vaccino contro il Covid con l'operazione Warp Speed, che ha riunito il settore pubblico e quello privato.

Cosa è già stato fatto con la tecnologia dell'mRNA

Questo sforzo non può essere sopravvalutato: «L'operazione Warp Speed è stata una delle cose più incredibili mai fatte in questo Paese, sia che tu sia un repubblicano o un democratico», ha detto di recente lo stesso 79enne a proposito del periodo della pandemia.

Adams è d'accordo: Trump meriterebbe un premio Nobel per questo risultato. Il fatto che il suo ministro della salute lo stia ora minando è ciò che il medico definisce «affascinante».

Descrive l'mRNA come una «molecola naturale presente in ogni corpo. È come una ricetta che dice al corpo come produrre una proteina».

Anche prima della pandemia, la tecnologia aveva già dato buoni risultati, rendendo possibili vaccini o nuovi metodi di trattamento. Adams cita ad esempio il melanoma maligno, noto come cancro della pelle nera, l'HIV, il virus Zika e l'influenza. «Questi progressi non saranno più possibili».