Secondo quanto riportato dai media americani, i contraccettivi erano probabilmente destinati alle donne in Africa. (Foto simbolica) Keystone

L'amministrazione Trump ha deciso di distruggere 9,7 milioni di dollari di contraccettivi invece di inviarli all'estero. La decisione, confermata dal Dipartimento di Stato, costerà ai contribuenti americani 167'000 dollari.

Keystone-SDA SDA

Non è chiaro se i contraccettivi siano già stati distrutti. Fonti del Dipartimento di Stato hanno riferito che la distruzione è in programma alla fine di luglio.

Secondo quanto riportato dai media americani, i contraccettivi erano probabilmente destinati alle donne in Africa.

«È inaccettabile che si proceda con la distruzione di prodotti per la pianificazione familiare finanziati dai contribuenti e acquistati per sostenere le donne in zone di crisi», ha denunciato la senatrice democratica Jeanne Shaheen.