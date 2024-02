Gli Stati Uniti hanno iniziato gli attacchi in Siria: risposta ai tre soldati uccisi in Giordania. Keystone

Gli Stati Uniti hanno iniziato gli attacchi in Siria in risposta al raid di gruppi pro-Iran che ha ucciso tre soldati americani in Giordania.

Poco prima che i media americani annunciassero l'inizio della rappresaglia americana, da Beirut l'Osservatorio siriano dei diritti umani aveva annunciato l'uccisione di «sei combattenti filo-iraniani, tra cui almeno tre non siriani, vicino ad Al-Mayadeen, nell'est della Siria, in attacchi probabilmente compiuti dagli Stati Uniti».

SDA