Nicolas Maduro potrebbe comparire davanti a un tribunale federale di New York (foto d'archivio) Keystone

Gli Usa potrebbero avere un supertestimone nel processo contro Nicolas Maduro.

Keystone-SDA SDA

Si tratta, secondo Newsweek, di Hugo Armando Carvajal Barrios, ex capo dell'intelligence militare venezuelana, cacciato da Maduro per tradimento e arrestato poi dagli Usa per un processo nel quale lo scorso giugno si è dichiarato colpevole di reati che prevedono l'ergastolo e sono analoghi a quelli contestati al leader venezuelano.

È citato nel capo di imputazione e non è ancora stato condannato, segno che i procuratori potrebbero volerlo far testimoniare contro Maduro prima di decidere il suo destino.

Elie Honig, ex procuratore aggiunto degli Stati Uniti, ha dichiarato alla Cnn che il rinvio della condanna di un co-cospiratore dopo un patteggiamento è di solito un segnale che ci si sta preparando a una testimonianza.

Anche il dittatore panamense Manuel Noriega fu condannato per traffico di droga, dopo essere stato catturato dalle forze statunitensi nel 1990, grazie alle testimonianze di diversi testimoni che avevano patteggiato.

Nicolas Maduro, l'ex dittatore venezuelano, potrebbe comparire davanti a un tribunale federale di New York già domani con accuse di narco-terrorismo, traffico di droga e altri gravi reati. Secondo Newsweek, il caso legale che collega Maduro al traffico di droga è molto più forte di quanto suggerisca la percezione pubblica.

L'atto d'accusa sostitutivo reso noto questo fine settimana va molto oltre quello originale del 2020 nel delineare il caso contro l'ex leader, fornendo dettagli sulla portata delle spedizioni di droga, sui metodi di trasporto, sui collegamenti con i cartelli più ampi e sull'abuso da parte di Maduro della sua rete diplomatica come ministro degli Esteri per facilitare il flusso di droga e denaro.

E, cosa importante, un co-cospiratore chiave citato nell'atto d'accusa del 2020 si è dichiarato colpevole di accuse molto simili a quelle che ora gravano su Maduro ed è in attesa di condanna: Hugo Armando Carvajal Barrios.