Medio Oriente Gli USA scalzano Israele nella supervisione degli aiuti a Gaza

SDA

8.11.2025 - 10:21

Secondo il Washington Post, c'è una nuova supervisione per l'entrata degli aiuti a Gaza,
Keystone

Il Centro di coordinamento militare e civile (Cmcc), istituito dagli Usa a Kiryat Gat nel sud di Israele per sostenere l'attuazione del piano Trump, ha sostituito Israele nella supervisione dell'ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.

Keystone-SDA

08.11.2025, 10:48

Lo riferisce il Washington Post.

Un funzionario americano ha spiegato al giornale che gli israeliani sono ancora «parte del dialogo» ma che le decisioni saranno prese dal Centro, che di fatto sostituirà il Cogat, l'organismo dell'Idf responsabile delle attività civili nei territori palestinesi. Secondo fonti del Wp, questa mossa relega Israele a un ruolo secondario nel determinare come e quali aiuti umanitari possano entrare a Gaza.

Dall'inizio del cessate il fuoco il 10 ottobre scorso, ricorda il Wp, gli aiuti all'enclave sono aumentati ma restano significativamente limitati da Israele.

