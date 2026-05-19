PalestinaIsraele ha fermato tutte le barche della Global Sumud Flotilla
SDA
19.5.2026 - 18:46
Tutte le barche della Flotilla per Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. L'ha confermato Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, aggiungendo che sono 29 gli attivisti italiani trattenuti.
Keystone-SDA
19.05.2026, 18:46
19.05.2026, 18:50
SDA
Con loro ci sono anche tre persone non italiane ma residenti in Italia. La corvetta su cui sono state fatte salire le persone trattenute arriverà nel porto di Ashdod in serata.