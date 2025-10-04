Il fermo della flotilla in acque internazionali ha scatenato grosse manifestazioni in vari Paesi Keystone

Nove dei 19 attivisti svizzeri della Global Sumud Flotilla detenuti nella prigione israeliana di Ketziot sono atterrati sabato a Istanbul dopo essere stati espulsi da Israele.

Keystone-SDA SDA

Lo ha confermato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Fra loro figurano anche due ticinesi, stando fonti informate.

Tutti stanno bene. Il Consolato generale di Svizzera a Istanbul ha inviato una squadra all'aeroporto per fornire assistenza alle persone coinvolte, in particolare per il proseguimento del loro viaggio verso la Svizzera.

Venerdì sera il DFAE è intervenuto ufficialmente presso il Ministero degli affari esteri israeliano e l'Ambasciata di Israele a Berna per richiedere un accesso rapido e senza ostacoli ai 10 cittadini svizzeri che si trovano attualmente ancora nel centro di detenzione. L'Ambasciata di Svizzera a Tel Aviv prevede una nuova visita domenica per garantire la protezione consolare dei cittadini svizzeri.