  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente La Global Sumud Flotilla è rientrata a Barcellona per il maltempo

SDA

1.9.2025 - 12:34

Anche Greta Thunberg (qui in una foto scattata prima della partenza da Barcellona) si trova su una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla.
Anche Greta Thunberg (qui in una foto scattata prima della partenza da Barcellona) si trova su una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla.
Keystone

La spedizione di una ventina di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla salpata ieri da Barcellona per portare aiuti umanitari a Gaza, è rientrata all'alba di oggi nel porto catalano a causa del maltempo che si è abbattuto sul nordest della Spagna.

Keystone-SDA

01.09.2025, 12:34

02.09.2025, 08:09

Lo segnalano fonti dell'organizzazione riprese dai media iberici. La decisione di rientrare è stata presa per garantire la sicurezza degli equipaggi che trasportano oltre 300 attivisti, fra cui Greta Thunberg.

Attualmente è in corso una riunione per decidere come e quando ripartire, segnalano fonti dell'organizzazione riprese dall'agenzia Efe.

I più letti

Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Donna francese truffata da un falso Damiano dei Maneskin: ha sborsato ben 15'000 euro
Ecco perché sempre più star del tennis soffrono di problemi di salute mentale
Nel cielo di settembre l'evento più atteso dell'anno: l'eclissi di Luna
Ecco sette cambiamenti che avvengono in Svizzera in questo mese di settembre

Altre notizie

Disastri. Afghanistan: salgono a 900 i morti per il sisma, 3'000 i feriti. Stanziati dall'ONU 4 milioni

DisastriAfghanistan: salgono a 900 i morti per il sisma, 3'000 i feriti. Stanziati dall'ONU 4 milioni

Politica. Corea del Nord: il treno con a bordo Kim Jong-un è entrato in Cina. Si vedrà per la prima volta con Xi e Putin insieme

PoliticaCorea del Nord: il treno con a bordo Kim Jong-un è entrato in Cina. Si vedrà per la prima volta con Xi e Putin insieme

Medio Oriente. Trump su Gaza: «Proseguire la guerra danneggia Israele»

Medio OrienteTrump su Gaza: «Proseguire la guerra danneggia Israele»