Politica Google deve pagare quasi mezzo miliardo per violazione della  privacy degli utenti

SDA

4.9.2025 - 07:03

Google è stata condannata per violazione della privacy di utenti (foto d'archivio)
Google è stata condannata per violazione della privacy di utenti (foto d'archivio)
Keystone

Google è stata condannata a pagare 425,7 milioni di dollari di danni a quasi 100 milioni di utenti per violazione della loro privacy, secondo una sentenza della giuria di un tribunale federale di San Francisco, riportata dai media americani.

Keystone-SDA

04.09.2025, 07:03

04.09.2025, 07:52

Il gigante del web è stato riconosciuto colpevole di violazione della privacy per aver continuato a raccogliere i dati privati di questi utenti, nonostante avessero disattivato questa impostazione, ha concluso la giuria.

