PoliticaGoogle deve pagare quasi mezzo miliardo per violazione della privacy degli utenti
4.9.2025 - 07:03
Google è stata condannata a pagare 425,7 milioni di dollari di danni a quasi 100 milioni di utenti per violazione della loro privacy, secondo una sentenza della giuria di un tribunale federale di San Francisco, riportata dai media americani.
SDA
Il gigante del web è stato riconosciuto colpevole di violazione della privacy per aver continuato a raccogliere i dati privati di questi utenti, nonostante avessero disattivato questa impostazione, ha concluso la giuria.