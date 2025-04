Google torna in tribunale contro gli Usa Keystone

Google torna ad affrontare il Dipartimento di Giustizia in tribunale. Questa volta per decidere i rimedi per risolvere il suo monopolio nella ricerca online.

Mountain View è stata bollata come «monopolista» nell'agosto del 2024 al termine di un processo davanti al giudice Amit Mehta, che dovrà ora decidere come risolvere l'accusa. Il Dipartimento di Giustizia chiede lo spezzatino con la vendita del browser Chrome, mentre Google ha proposto altri rimedi.

Le due parti presenteranno le loro tesi e si batteranno davanti al giudice Mehta per le prossime tre settimane per definire il futuro di Google.

La decisione avrà ampie conseguenze per la Silicon Valley: è la prima volta dal 1982 che il governo non procede con lo spezzatino di una società. Allora era sta At&t a essere separata e ora il nuovo tentativo su Google.