Il governo laburista britannico si appresta a presentare la prossima settimana una radicale riforma della polizia in Inghilterra e Galles, con l'obiettivo di accorpare le 43 forze esistenti, creando dei corpi con più ampia estensione territoriale.

Lo riportano i media del Regno Unito, secondo cui il primo passo è la presentazione di un piano sull'iniziativa da parte della ministra dell'Interno Shabana Mahmood.

Si tratta della più importante riforma in questo ambito degli ultimi tempi per «ridurre significativamente il numero di forze di polizia» entro la metà del prossimo decennio, in modo da creare corpi di grandi dimensioni capaci di contrastare in modo più coordinato i reati gravi, come quelli commessi dalla criminalità organizzata, e condurre indagini complesse.

A fronte delle forti polemiche sull'aumento della microcriminalità nel Paese, in particolare nelle grandi città, verrà potenziata la polizia a livello locale, con unità che si concentreranno nel contrasto di reati come i furti e gli atti di vandalismo. Da tempo si discute se l'attuale sistema sia all'altezza delle sfide, con le 43 forze che operano in modo eterogeneo e spesso frammentato dopo essere state istituite circa 50 anni fa.

I capi della polizia hanno chiesto la creazione di 12 «mega forze» per risparmiare denaro e potenziare la lotta alla criminalità. L'iniziativa dell'esecutivo di Keir Starmer è già stata criticata, per il rischio che il taglio porti anche a una temuta riduzione del personale. Inoltre secondo l'opposizione conservatrice i piani alla fine indeboliranno il contrasto alla criminalità.