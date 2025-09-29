  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tensioni con gli USA Il governo Maduro dichiara lo stato di emergenza in Venezuela

SDA

29.9.2025 - 21:22

La vicepresidente venezuelana Delcy Rodriguez
La vicepresidente venezuelana Delcy Rodriguez
Keystone

Il governo di Nicolas Maduro ha dichiarato lo «stato di emergenza» in tutto il Venezuela di fronte al pericolo di un'aggressione militare statunitense.

Keystone-SDA

29.09.2025, 21:22

29.09.2025, 21:59

Lo ha annunciato la vice-presidente Delcy Rodriguez in una riunione con diplomatici stranieri sottolineando che il decreto conferisce al presidente «poteri speciali» per agire in materia di difesa e sicurezza di fronte alla minacce esterne.

«Il decreto è già firmato e si attiverà in modo immediato in caso di un intervento militare degli Stati Uniti permettendo la mobilitazione delle Forze armate bolivariane in tutto il territorio nazionale per proteggere immediatamente tutte le infrastrutture, le industrie degli idrocarburi e le industrie principali del Paese e garantire il funzionamento di tutto il sistema di servizi pubblici», ha detto Rodríguez.

La vicepresidente ha aggiunto che il decreto permette anche «la mobilitazione del Servizio integrato di difesa» e delle milizie cittadine nonché la chiusura delle frontiere a protezione dell'integrità territoriale. Non permetteremo a nessuno dentro o fuori dal territorio che promuova o favorisca un'aggressione militare", ha concluso Rodríguez.

I più letti

Merce del valore di milioni finisce nella spazzatura in Svizzera, ecco perché
Presto bisognerà dire addio a Windows 10, cosa fare se hai questo sistema operativo?
Netanyahu accetta il piano di Trump per fermare la guerra
Lewis Hamilton dice addio a Roscoe, il suo amato bulldog
China Eastern Airlines offrirà il volo diretto più lungo al mondo, ecco quanto durerà

Altre notizie

Medio Oriente. Netanyahu accetta il piano di Trump per fermare la guerra

Medio OrienteNetanyahu accetta il piano di Trump per fermare la guerra

Dopo le proteste. Madagascar: il presidente Rajoelina scioglie il governo

Dopo le protesteMadagascar: il presidente Rajoelina scioglie il governo

L'era Merkel lontana. A 35 anni dalla riunificazione, crisi e venti di guerra in Germania

L'era Merkel lontanaA 35 anni dalla riunificazione, crisi e venti di guerra in Germania