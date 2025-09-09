  1. Clienti privati
Turismo GR: Comuni vogliono acquistare l'infrastruttura della Weisse Arena

SDA

9.9.2025 - 11:09

I Comuni grigionesi di Flims, Laax e Falera vogliono acquistare l'infrastruttura della società Weisse Arena Bergbahnen. Secondo un comunicato, vogliono evitare che investitori esterni li precedano. Le autorità intendono regolare la gestione dell'infrastruttura con la società in un contratto di locazione.

Keystone-SDA

09.09.2025, 11:09

Le infrastrutture esistenti comprendono tutti i mezzi di trasporto, gli impianti di innevamento e tutti gli edifici e le strutture turistiche in montagna, scrivono i tre comuni in una nota congiunta. Le infrastrutture verrebbero poi raggruppate nella società Finanz Infra, che sarebbe di proprietà dei Comuni.

Il Gruppo Weisse Arena è d'accordo con il piano, prosegue la nota, affermando che continuerà a essere responsabile della gestione dell'area di Laax come azienda locale.

I Comuni intendono concludere le trattative sulla vendita «nelle prossime settimane». L'ultima parola spetterà alla popolazione in una votazione che avrà luogo in ottobre.

