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Corsa al Senato nel Maine Il vincitore democratico Graham Platner non è un politico qualunque: tatuaggio nazista, messaggi osceni alle donne... 

Philipp Dahm

17.6.2026

Graham Platner e sua moglie Amy Gertner festeggiano la vittoria alle primarie democratiche il 9 giugno a Blue Hill, nel Maine.
Graham Platner e sua moglie Amy Gertner festeggiano la vittoria alle primarie democratiche il 9 giugno a Blue Hill, nel Maine.
KEYSTONE

Graham Platner vuole strappare ai repubblicani il seggio di senatore dello Stato del Maine alle elezioni di midterm. L'uomo è un populista, con un tatuaggio nazista che avrebbe scritto messaggi osceni alle donne: non è un democratico qualunque.

Philipp Dahm

17.06.2026, 06:01

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Nello Stato americano del Maine, Graham Platner ha prevalso nelle primarie democratiche e spera ora di strappare il seggio senatoriale a Susan Collins, nelle elezioni di medio termine.
  • Platner è stato in passato oggetto di una serie di scandali, tra cui un tatuaggio nazista, dichiarazioni folli su Internet e messaggi osceni alle donne.
  • Il politico giustifica il suo comportamento, tra l'altro, con la sindrome da stress post traumatico (PTSD), dopo essere stato schierato in zone di combattimento
  • Nonostante gli scandali, ha buone possibilità di diventare il nuovo senatore del Maine.
Mostra di più

Le primarie democratiche che si terranno nel Maine il 9 giugno appaiono una partita senza storia.

Il candidato terzo classificato, Davi Costello, ha ottenuto il 5,61%. Janet Mills ha ottenuto il 18,42%. Graham Platner ha vinto nettamente con quasi il 76%.

Si tratta di un risultato notevole, dato che il 41enne non è un tipico democratico. Non perché il pescatore di ostriche abbia trascorso diversi anni nel Corpo dei Marines e abbia partecipato a missioni in Iran e Afghanistan.

Sono altri gli eventi del suo curriculum che stupiscono. Eccoli.

Platner, il ribelle

Nell'annuario scolastico del 2003, Graham Platner e un suo compagno di classe sono stati votati nella categoria «I più probabili iniziatori di una rivoluzione».

Platner regge un cartello: «Libertà per Kosovo, Cecenia, Kashmir, Palestina, Kurdistan, Tibet».

Il compagno di classe regge un altro cartello: «Non ascoltatelo».

Graham Platner nell'annuario scolastico del 2003.
Graham Platner nell'annuario scolastico del 2003.
Bangor Public Library

Nel corso della sua campagna elettorale, sono venuti alla luce i commenti fatti dal vincitore delle primarie in Main su Reddit tra il 2013 e il 2021.

A volte si definisce «comunista», a volte scrive che tutti i poliziotti sono dei bastardi - e a volte dice che chi ha paura di uno stupro dovrebbe prendersi più responsabilità per se stesso e non sballarsi tanto da fare sesso con qualcuno se non vuole.

Per questo Graham si è scusato pubblicamente nell'ottobre 2025: in un video, il veterano ha preso le distanze dalle precedenti dichiarazioni su X e ha spiegato di aver sofferto di disturbo da stress post-traumatico (PTSD) dopo le sue missioni all'estero.

Il tatuaggio nazista

Il 41enne si è fatto tatuare un teschio sul petto destro. Non come quello dei «Pirati dei Caraibi», ma come quello usato dalle SS nel Terzo Reich.

Si spiega nuovamente in un video: si è fatto il tatuaggio a Spalato, in Croazia, durante una vacanza a terra con i compagni.

«Ho notato che ha una forte somiglianza con un simbolo usato dai neonazisti, e voglio sottolineare che non era assolutamente mia intenzione».

Platner mostra il suo petto: si è fatto fare un tatuaggio eccessivo. Ma ci sono le dichiarazioni di tre vecchi compagni che affermano che Platner sapeva benissimo a cosa andava incontro.

«CBS News» segue il caso nell'aprile 2026: il residente del Maine sta anche cercando di giustificare il passo falso del tatuaggio con la PTSD?

«Non ho mai dato la colpa di tutte le opinioni passate della mia vita solo allo stress post-traumatico», risponde il democratico. «Quando ho lasciato l'esercito, venivo da un'istituzione iper-maschile e iper-violenta».

La fanteria aveva un «senso dell'umorismo grossolano» e una «visione ristretta di molte questioni»: questo ha plasmato la sua opinione.

Ma quando è tornato nella società civile c'è stato un cambiamento. «Molte di queste convinzioni e pensieri e persino il linguaggio sono cambiati in modo significativo nel corso del tempo».

Tuttavia, il fatto che Platner si sia fatto coprire il tatuaggio solo in ottobre, dopo 18 anni, rimane un valido punto di critica per alcuni commentatori.

I messaggi indecenti 

L'ex soldato è accusato di aver inviato messaggi osceni a diverse donne dopo il suo matrimonio con Amy Gertner nel 2023.

La moglie ha parlato di questo scandalo in un video, dicendosi «arrabbiata» e «delusa» dal fatto che questa storia stia facendo il giro del mondo.

Durante la campagna elettorale, Genevieve McDonald, che lavora per Platner, chiede alla moglie Amy Gertner se il marito ha scheletri nell'armadio che la sua squadra dovrebbe conoscere.

La moglie racconta a Genevieve dei messaggi inviati ad altre donne, che in seguito diventeranno pubblici.

Lei dice che non è facile essere appena sposati quando non si riesce a realizzare il desiderio di avere figli e poi c'è anche una campagna politica in corso.

Ora però stanno frequentando una consulenza matrimoniale ed entrambi i coniugi hanno un terapeuta.

«Nessun matrimonio è perfetto. Io non voglio un matrimonio perfetto, voglio il mio matrimonio».

«All'inizio del nostro matrimonio ho commesso degli errori, Amy me lo ha dimostrato e li abbiamo risolti insieme», dice Platner quando Chriy Hayes gli chiede di parlarne a «MS Now». «E questo lavoro ha reso il nostro matrimonio molto più forte».

Perché Platner ha ancora una possibilità

Come mai il 41enne sta conquistando tre quarti dei voti democratici nonostante questa storia?

«Non mi sono comportato esattamente bene. Sono stato molto, molto aperto», dice a «MS Now». «Questo prima di diventare un personaggio pubblico».

Ma è sempre disposto a parlare di quei momenti in cui non si è comportato bene.

«Sono stato in tutto lo Stato [del Maine]. Ho presenziato in più di 80 sale cittadine. E rispondo alle domande dei cittadini del Maine, indipendentemente dal tema. Mi sono reso molto accessibile alle persone. E voglio che conoscano i miei problemi. Il mio è un viaggio di cambiamento».

Nonostante gli scandali, i big della politica come Elizabeth Warren e Bernie Sanders sono al fianco dell'ex soldato. Quest'ultimo ha dichiarato a «CBS News» che i repubblicani hanno già raccolto 99 milioni di dollari per sconfiggerlo.

«Perché?», si chiede Sanders, «Sono forse preoccupati delle sue opinioni o del suo rapporto con le donne? Non credo».

L'84enne riconosce a Platner il merito di aver ammesso i propri errori: «Se si guarda alla politica in generale, non ci sono santi al Senato degli Stati Uniti».

DeAdder is relentless. 💪🏼 #Platner

[image or embed]

— PBJ (@ptarmagan.bsky.social) 9. Juni 2026 um 17:34

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