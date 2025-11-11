  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Fondo europeo per la difesa La Gran Bretagna non pagherà 6,75 miliardi euro per aderire a Safe

SDA

11.11.2025 - 13:37

Il primo ministro britanmnico Keir Starmer non è riuscito a ottenere uno sconto.
Il primo ministro britanmnico Keir Starmer non è riuscito a ottenere uno sconto.
Keystone

Il governo britannico di Keir Starmer ha risposto picche alla richiesta della Commissione europea di pagare un contributo fino a 6,75 miliardi di euro per aderire al fondo comune europeo per la difesa denominato Security Action for Europe program, o Safe.

Keystone-SDA

11.11.2025, 13:37

11.11.2025, 14:14

Lo riferisce Bloomberg. Il no di Starmer minaccia di rallentare il 'reset' con Bruxelles e d'indebolire la prospettiva di una risposta «dissuasiva» congiunta alla Russia in tema di riarmo. Secondo i media ucraini, il premier laburista non è riuscito nei giorni scorsi a incontrare Ursula von der Leyen, alla CoP30 in Brasile, per negoziare una revisione al ribasso della cifra.

La Commissione di Bruxelles aveva proposto che Londra versasse fra 4 e 6,5 miliardi in cambio dell'adesione post Brexit al programma di finanziamento del riarmo europeo Safe, stando a fonti negoziali anonime citate dall'agenzia Bloomberg sullo sfondo di una trattativa indicata come strettamente riservata. In aggiunta a una quota di costi amministrativi calcolata fra i 150 e i 250 milioni di euro.

Cifre considerate apparentemente eccessive dal governo Starmer, data l'attuale situazione economica britannica e a due settimane dalla presentazione al Parlamento di Westminster d'una controversa manovra finanziaria d'autunno improntata – secondo attese unanimi – a incrementi di tasse e ulteriori tagli di spesa.

«Noi – si è limitato a far sapere al riguardo l'esecutivo laburista a livello ufficiale, in una dichiarazione diffusa nelle ultime ore – siamo disposti ad accettare solo accordi che garantiscano vantaggi al Regno Unito e alla nostra industria. Nulla è stato concordato finora (sul Safe) e non intendiamo fare commenti su negoziati tuttora in corso».

I più letti

«Io non ci sono più»: Valentina lascia Domenico in diretta tv
Ecco perché lo chef brasiliano Saulo Jennings si è rifiutato di cucinare per il principe William
Ecco Laila Hasanovic, la modella danese nuova fiamma di Sinner e presente alle ATP Finals
Un'ape entra nel suo veicolo, adesso deve pagare 1'700 franchi
Il figlio di Gheddafi è stato rilasciato dalla prigione in Libano, ha chiesto asilo in Svizzera?

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Kiev si ritira da 5 insediamenti a Zaporizhzhia

Guerra in UcrainaKiev si ritira da 5 insediamenti a Zaporizhzhia

Germania. Arrestato un uomo a Dortmund: voleva uccidere Merkel e Scholz

GermaniaArrestato un uomo a Dortmund: voleva uccidere Merkel e Scholz

Guerra in Ucraina. Mosca: «Kiev voleva dirottare un Mig per un falso attacco alla NATO»

Guerra in UcrainaMosca: «Kiev voleva dirottare un Mig per un falso attacco alla NATO»