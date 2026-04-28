Caso Minetti, verifiche urgenti sulla grazia data da Mattarella: attivata pure l'Interpol

Nicole Minetti è stata protagonista di una vicenda che ha tenuto banco per anni in Italia. Keystone

In Italia continua a tenere banco il caso di Nicole Minetti, l'ex igienista dentale diventata famosa soprattutto per essere stata legata alla vicenda di Ruby e a Silvio Berlusconi, che è stata condannata e nel frattempo graziata dal presidente della Repubblica.

Keystone-SDA, Redazione blue News SDA

La procura generale di Milano ha avviato «con urgenza» una serie di accertamenti «a tutto campo», anche attraverso l'attivazione dell’Interpol, sui «fatti gravissimi» emersi nel caso Minetti.

A febbraio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva concesso la grazia a Nicole Minetti, condannata complessivamente a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato.

Il provvedimento era stato motivato da ragioni familiari, in particolare legate alle condizioni di salute di un minore adottato all'estero.

Si tratterebbe di un bambino adottato in Uruguay, descritto nella richiesta come particolarmente fragile e bisognoso di assistenza diretta.

Le rivelazioni della stampa

Un'inchiesta de «Il Fatto Quotidiano» ha sollevato dubbi proprio su questa situazione. Stando alle ricostruzioni emerse, il minore non sarebbe stato abbandonato, ma avrebbe una famiglia biologica in difficoltà economica.

Sono emerse inoltre perplessità anche sul quadro sanitario: una struttura ospedaliera italiana citata nei documenti ha fatto sapere di non aver mai avuto in cura il bambino.

Elementi che hanno portato a ulteriori approfondimenti anche all'estero, tra Uruguay e Stati Uniti, per chiarire la reale situazione familiare e sanitaria.

Lunedì esplode il caso

Il caso è esploso lunedì, quando, con un'inusuale lettera indirizzata al ministero della Giustizia, il Quirinale, pur ribadendo di non avere competenze di verifica sugli atti di grazia che gli sono stati trasmessi proprio dal minitero, ha chiesto chiarimenti al ministro della giustizia Carlo Nordio su «supposte falsità» nell'istruttoria che ha poi portato alla firma del presidente Mattarella al provvedimento di clemenza.

Con la secca lettera al ministro della Giustizia, il presidente – che non ha sentito direttamente Nordio – vuole che sia fugato ogni dubbio con la massima celerità.

Dai toni del comunicato del Colle emerge l'irritazione del capo dello Stato anche se al Quirinale si spiega che non si tratta di una presa di posizione pro o contro avendo come metro di valutazione solo le circa 50 cartelle dell'istruttoria costruita dalla procura di Milano.

Documento che indicava come Minetti avesse cambiato radicalmente vita anche dopo essere diventata la compagna di Giuseppe Cipriani junior, famiglia famosa nel mondo per l'Harry's bar.

Minetti risponde

La grazia a Nicole Minetti, famosa per la vicenda di «Ruby rubacuori» spacciata come nipote del presidente egiziano Hosni Mubarak, ha di fatto cancellato le condanne per favoreggiamento della prostituzione e peculato (per i processi Rimborsopoli e Ruby ter) che Minetti avrebbe dovuto scontare ai servizi sociali.

Sempre lunedì, arriva la replica di Minetti all'inchiesta del Fatto Quotidiano ed è decisa: «le informazioni diffuse sono prive di fondamento e gravemente lesive della mia reputazione personale e familiare», ha fatto sapere annunciando iniziative legali.

Carlo Nordio lunedì sera ha così risposto: «In relazione alla procedura di grazia che ha interessato la signora Nicole Minetti, il ministero della Giustizia dà notizia che nessuno degli elementi negativi presentati in recenti articoli di stampa consta agli atti della procedura».

In sostanza, sembra di capire, ciò che è arrivato a via Arenula dalla Procura non conteneva niente delle cose «negative» scritte dal «Fatto Quotidiano».

Come è chiaro non si tratta di una smentita al quotidiano.

«Stiamo avviando verifiche»

È in questo contesto che si inserisce l'iniziativa della procura generale. Come spiegato dalla procuratrice generale Francesca Nanni e dal sostituto procuratore generale Gaetano Brusa, eventuali nuovi elementi «potrebbero portare a una modifica del nostro parere», inizialmente favorevole alla grazia.

«Stiamo avviando verifiche su tutti gli aspetti emersi, con carattere di urgenza», ha precisato Nanni, aggiungendo che non si escludono rogatorie internazionali.

Una volta conclusi gli accertamenti, la procura generale dovrà esprimere un nuovo parere, che potrebbe differire da quello iniziale. In seguito si pronuncerà anche il ministero, prima della decisione finale del presidente.

Finora, hanno sottolineato i magistrati, le verifiche erano state condotte sulla base della delega del Ministero, ritenuta adeguata anche dalla Presidenza della Repubblica. «Siamo stati diligenti, magari non perspicaci», hanno ammesso, ribadendo che ora «l’interesse di tutti è chiarire».

Il ministro Nordio sempre più in difficoltà

Il mondo della politica assiste più o meno silenziosamente a questo caso davvero particolare anche se l'opposizione ne approfitta per sparare contro un ministro, Carlo Nordio, già indebolito dalla sconfitta referendaria e dalle dimissioni forzate della sua capo gabinetto Giusi Bartolozzi.

«Cosa sta aspettando Giorgia Meloni a far fare un passo indietro al ministro Carlo Nordio? Non c'è più tempo da perdere: la sua permanenza al Ministero della Giustizia si sta rivelando estremamente dannosa e il dicastero appare privo di guida e controllo», attacca il Pd con la responsabile Giustizia del Pd, Debora Serracchiani.