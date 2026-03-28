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Immigrazione Almeno 22 migranti morti dopo sei giorni alla deriva nel Mediterraneo

SDA

28.3.2026 - 12:03

L'imbarcazione era partita da Tobruk, città portuale nella Libia orientale, il 21 marzo, diretta in Grecia (foto simbolica)
L'imbarcazione era partita da Tobruk, città portuale nella Libia orientale, il 21 marzo, diretta in Grecia (foto simbolica)
Keystone

Ventidue persone, partite dalla Libia, sono morte dopo sei giorni alla deriva sul loro gommone nel Mar Mediterraneo, e i loro corpi sono stati gettati in acqua, secondo quanto riferito dai sopravvissuti alla guardia costiera greca.

Keystone-SDA

28.03.2026, 12:03

28.03.2026, 12:12

Ventisei persone, tra cui una donna e un minore di cui non è stata specificata la nazionalità, sono state tratte in salvo da una nave della Frontex al largo dell'isola greca di Creta, secondo un breve comunicato diffuso venerdì sera dalla guardia costiera greca.

Due sopravvissuti sono stati trasportati in ospedale a Heraklion, sull'isola di Creta, ha riferito la guardia costiera. Sulla base delle testimonianze dei sopravvissuti, la guardia costiera ha aggiunto che l'imbarcazione era partita da Tobruk, città portuale nella Libia orientale, il 21 marzo, diretta in Grecia.

«Durante il viaggio, i passeggeri hanno perso l'orientamento e sono rimasti in mare per sei giorni senza cibo né acqua», ha dichiarato la guardia costiera. I corpi delle vittime «sono stati gettati in mare per ordine di uno dei trafficanti». Le autorità greche hanno arrestato due uomini sud-sudanesi, di 19 e 22 anni, ritenuti i trafficanti

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