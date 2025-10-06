  1. Clienti privati
Medio Oriente Greta Thunberg: «Siamo stati maltrattati in detenzione, ma a Gaza c'è un genocidio»

SDA

6.10.2025 - 18:46

La giovane attivista svedese al suo arrivo in Grecia.
La giovane attivista svedese al suo arrivo in Grecia.
Keystone

«Potrei parlare a lungo di come siamo stati maltrattati e abusati durante la nostra detenzione, credetemi, ma non è questo il punto». L'ha detto Greta Thunberg parlando dopo essere arrivata all'aeroporto di Atene assieme ad altri attivisti della Global Sumud Flotilla.

Keystone-SDA

06.10.2025, 18:46

06.10.2025, 18:52

Lo riporta l'agenzia di stampa scandinava TT, secondo la quale Thunberg non ha voluto commentare ulteriormente il trattamento che lei e gli altri attivisti hanno ricevuto durante la loro prigionia in Israele.

«Voglio essere molto chiara: un genocidio si sta verificando davanti ai nostri occhi, un genocidio in diretta. Nessuno può dire di non essere a conoscenza di ciò che sta accadendo», ha affermato Thunberg.

«Secondo il diritto internazionale, gli Stati hanno l'obbligo legale di agire per prevenire e fermare il genocidio. Ciò significa che devono cessare la partecipazione, esercitare pressioni concrete e fermare i trasferimenti di armi. Non prevediamo che ciò accada», ha aggiunto.

Gli attivisti sono arrivati in Grecia a bordo di un volo charter da Israele. Il gruppo degli svedesi probabilmente dormirà questa notte ad Atene prima di essere rimpatriato domani.

