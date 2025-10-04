  1. Clienti privati
Blocco della flottiglia «Greta Thunberg detenuta in Israele con cimici e poco cibo»

SDA

4.10.2025 - 19:47

L'attivista ambientalista Greta Thunberg ha dichiarato ai funzionari svedesi di essere sottoposta a duri trattamenti in custodia israeliana nella sua detenzione successiva al blocco della flottiglia che trasportava aiuti a Gaza.

L'ambientalista svedese Greta Thunberg. (Foto archivio)
sda

Keystone-SDA

04.10.2025, 19:47

Lo riporta il Guardian che ha visionato un'e-mail inviata dal ministero degli Esteri svedese a persone vicine a Thunberg. Nella corrispondenza un funzionario che ha visitato l'attivista in prigione ha affermato che la ragazza ha raccontato di essere stata detenuta in una cella infestata da cimici, con troppo poco cibo e poca acqua.

«L'ambasciata ha potuto incontrare Greta», si legge nell'e-mail, racconta il Guardian. La giovane «ha riferito di disidratazione e ricevuto quantità insufficienti sia di acqua che di cibo. Ha anche affermato di aver sviluppato delle eruzioni cutanee che sospetta siano state causate dalle cimici».

Thunberg ha poi parlato di «duri trattamenti e ha detto di essere rimasta seduta per lunghi periodi su superfici dure». «Un'altra detenuta avrebbe riferito a un'altra ambasciata di averla vista costretta a tenere bandiere mentre venivano scattate foto. Si chiedeva se fossero state distribuite sue immagini», ha aggiunto il funzionario del ministero svedese.

Sui 19 che erano presenti. Global Sumud Flotilla: nove attivisti svizzeri sono stati espulsi da Israele

