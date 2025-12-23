AttivistaGreta Thunberg rimessa in libertà su cauzione a Londra
SDA
23.12.2025 - 19:00
Un giudice britannico ha disposto nel pomeriggio il rilascio dietro pagamento di una cauzione di Greta Thunberg, dopo alcune ore di detenzione. Era stata arrestata a margine di una manifestazione pro-Pal nel centro di Londra.
La giovane attivista svedese resta comunque tecnicamente sotto indagine e in attesa della possibile convocazione per un processo. Lo rendono noto i media d'oltre Manica.
Greta Thunberg era stata sottoposta a fermo con l'accusa di «violazione del Terrorism Act» per aver solidarizzato esplicitamente con otto detenuti del gruppo Palestine Action (di cui non fa parte) impegnati in una sciopero della fame a oltranza da più di 50 giorni per protestare contro la loro condizione processuale e carceraria nel Regno Unito.
Gli otto membri di Palestine Action sono in stato di reclusione preventiva da mesi a margine della contestatissima messa al bando per «terrorismo» della loro organizzazione, voluta dal governo di Keir Starmer.