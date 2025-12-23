  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Attivista Greta Thunberg rimessa in libertà su cauzione a Londra

SDA

23.12.2025 - 19:00

Arrestata a Londra per un cartello pro-Pal, Greta Thunberg è tornata in libertà su cauzione.
Arrestata a Londra per un cartello pro-Pal, Greta Thunberg è tornata in libertà su cauzione.
Keystone

Un giudice britannico ha disposto nel pomeriggio il rilascio dietro pagamento di una cauzione di Greta Thunberg, dopo alcune ore di detenzione. Era stata arrestata a margine di una manifestazione pro-Pal nel centro di Londra.

Keystone-SDA

23.12.2025, 19:00

23.12.2025, 19:08

La giovane attivista svedese resta comunque tecnicamente sotto indagine e in attesa della possibile convocazione per un processo. Lo rendono noto i media d'oltre Manica.

Greta Thunberg era stata sottoposta a fermo con l'accusa di «violazione del Terrorism Act» per aver solidarizzato esplicitamente con otto detenuti del gruppo Palestine Action (di cui non fa parte) impegnati in una sciopero della fame a oltranza da più di 50 giorni per protestare contro la loro condizione processuale e carceraria nel Regno Unito.

Gli otto membri di Palestine Action sono in stato di reclusione preventiva da mesi a margine della contestatissima messa al bando per «terrorismo» della loro organizzazione, voluta dal governo di Keir Starmer.

I più letti

Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio su Raoul Bova: «È stato un periodo molto difficile»
Una concorrente del Grande Fratello confessa: «Avevo tre anni e sono stata rapita»
La vittoria di van der Poel a Hofstade è stata rovinata da un gesto vergognoso
Automobilista spara contro la squadra ciclistica italiana: «Paura, shock e sgomento»
Dalle nuove carte emerge che «Trump volò otto volte sul Lolita Express di Epstein»

Altre notizie

Incidente in cielo?. Precipita in Turchia l'aereo con a bordo il capo di stato maggiore libico

Incidente in cielo?Precipita in Turchia l'aereo con a bordo il capo di stato maggiore libico

Guerra in Ucraina. Putin lancia l'offensiva di Natale: 30 missili e 650 droni su 13 regioni ucraine

Guerra in UcrainaPutin lancia l'offensiva di Natale: 30 missili e 650 droni su 13 regioni ucraine

Nuovi incubi per il presidente. Dalle nuove carte emerge che «Trump volò otto volte sul Lolita Express di Epstein»

Nuovi incubi per il presidenteDalle nuove carte emerge che «Trump volò otto volte sul Lolita Express di Epstein»

Che succede alla «CBS»?. Un servizio TV critico verso Trump scompare tre ore prima della messa in onda

Che succede alla «CBS»?Un servizio TV critico verso Trump scompare tre ore prima della messa in onda