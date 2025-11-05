Un uomo ha investito di proposito diverse persone in Francia. (Immagine simbolica). Keystone

Un automobilista ha investito deliberatamente diverse persone in diverse località dell'isola di Oléron, sulla costa atlantica della Francia, ferendo almeno dieci persone, quattro delle quali in modo grave, prima di essere arrestato. Lo ha reso noto la procura.

Keystone-SDA SDA

È stata aperta un'inchiesta per «tentato omicidio». «Un uomo di 35 anni, residente a Oléron, ha investito deliberatamente diversi pedoni e ciclisti su una strada tra Dolus d'Oléron e Saint-Pierre d'Oléron», ha dichiarato Arnaud Laraize, procuratore di La Rochelle.

Al momento dell'arresto, il sospettato ha gridato «Allahu Akbar» (Dio è grande), ha dichiarato il magistrato.

L'attacco tra i villaggi di Dolus-d'Oléron e Saint-Pierre-d'Oléron

L'attacco è avvenuto stamattina, intorno alle 8:45, su una strada situata tra due villaggi dell'isola di Oléron, Dolus-d'Oléron e Saint-Pierre-d'Oléron.

Secondo la procura di La Rochelle, dieci persone sono rimaste ferite, quattro delle quali - riportano i media francesi - in modo grave. La gendarmeria segnala cinque feriti, tre dei quali gravi, tra i 22 e 67 anni residenti a Saint-Pierre-d'Oléron e Dolus-d'Oléron.

Alcune delle vittime sono state trasportate in elicottero all'Ospedale Universitario di Poitiers.

L'uomo al volante è stato fermato dalla polizia pochi minuti dopo l'incidente mentre tentava di appiccare il fuoco al suo veicolo. Nella sua auto sono state trovate delle bombole di gas, che, secondo prime informazioni, hanno preso fuoco solo parzialmente.

Sul posto il ministro dell'Interno Laurent Nunez

La Procura nazionale antiterrorismo francese sta monitorando la situazione mentre è stata aperta un'indagine. Lo riporta Bmftv sottolineato che il procuratore generale ha aperto «un'inchiesta per tentato omicidio mentre la Procura nazionale antiterrorismo ha dichiarato di monitorare il caso».

Sul posto si è recato il ministro dell'Interno Laurent Nunez.