USA-Danimarca Questione Groenlandia, Trump: «Inaccettabile tutto ciò che non è sotto il controllo USA»

SDA

14.1.2026 - 14:14

Secondo il presidente americano Donald Trump "la NATO diventa molto più formidabile ed efficace con la Groenlandia nelle mani degli STATI UNITI". Nella foto l'aereo con cui suo figlio Donald Trump jr si è recato in Groenlandia un anno fa.
Keystone

«Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di sicurezza nazionale». Lo ha scritto Donald Trump su Truth. «La NATO diventa molto più formidabile ed efficace con la Groenlandia nelle mani degli USA. Tutto quanto al di sotto di ciò è inaccettabile».

Keystone-SDA

L'isola artica «è fondamentale per il Golden Dome che stiamo costruendo. La NATO dovrebbe aprirci la strada per ottenerla. Se non lo facciamo noi, lo faranno la Russia o la Cina, e questo non può accadere!», sostiene il presidente americano.

«Dal punto di vista militare – afferma Trump – senza il vasto potere degli Stati Uniti, che ho in gran parte costruito durante il mio primo mandato e che ora sto portando a un livello nuovo e ancora più alto, la NATO non sarebbe una forza efficace o un deterrente, neanche lontanamente! Loro lo sanno, e lo so anch'io. La NATO diventa molto più formidabile ed efficace con la Groenlandia nelle mani degli STATI UNITI».

