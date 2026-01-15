Immagine d'illustrazione KEYSTONE

I primi militari francesi sono sbarcati nella notte a Nuuk: una quindicina di uomini, avanguardia della missione «Arctic Endurance», quanto basta – nelle intenzioni degli alleati – per rendere esplicito il messaggio indirizzato a Donald Trump. Ma la doccia fredda da Washington non si è fatta attendere: la presenza di truppe europee, ha tagliato corto la Casa Bianca, non inciderà sulle decisioni del presidente americano.

Keystone-SDA SDA

Rimasta senza effetti oltreoceano – sotto la pressione martellante del «bisogno» strategico degli Stati Uniti di mettere le mani sulla Groenlandia – l'iniziativa continentale ha finito invece per far salire rapidamente il termometro a Mosca.

L'Artico è già entrato in fase di «militarizzazione accelerata» da parte della NATO, ha attaccato il Cremlino per voce della sua ambasciata in Belgio, esprimendo «seria preoccupazione» per la mobilitazione alleata nell'estremo nord.

«Dialogo e diplomazia sono la strada giusta», è tornato a sottolineare il premier groenlandese Jens-Frederik Nielsen in un nuovo appello alla moderazione all'indomani del summit fallimentare a Washington con il vicepresidente americano J.D. Vance, affiancato dal segretario di Stato Marco Rubio.

Un incontro seguito a breve distanza dalle parole di Donald Trump, sempre convinto che non si possa fare pieno affidamento su Copenaghen per proteggere l'isola più grande del mondo dalla minaccia russa e cinese.

Una soluzione sulla futura governance del territorio d'oltremare «si troverà», è stato l'unico segnale di apertura filtrato dall'inquilino della Casa Bianca, senza indicare scadenze.

Parigi invia i primi militari ed è pronta ad alzare il tiro

Dopo l'invio del primo nucleo di specialisti di alta montagna e cacciatori alpini, Parigi è pronta ad alzare il ritmo: nei «prossimi giorni», ha annunciato il presidente Emmanuel Macron davanti alle Forze armate dalla base di Istres, arriveranno in Groenlandia anche «altri mezzi terrestri, aerei e marittimi».

Un'escalation accompagnata tuttavia da altri contributi molto più modesti: i Paesi Bassi invieranno un solo ufficiale della Marina reale, la Finlandia due militari di collegamento.

Un dispiegamento a singhiozzo su cui l'Italia rimane fredda. «Cosa fanno cento, duecento o trecento soldati di qualunque nazionalità? Sembra l'inizio di una barzelletta», ha osservato il ministro della difesa Guido Crosetto, liquidando la corsa ai mini contingenti come una gara priva di senso.

«Non è una competizione a chi manda più militari in giro per il mondo», ha evidenziato, sollecitando invece la NATO a «coordinare» davanti a uno scenario in cui è necessario «unire, non spaccare».

«La Danimarca può contare su di noi, politicamente e finanziariamente», ha ribadito dal canto suo da Cipro la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel tentativo di rassicurare la premier danese Mette Frederiksen, dando voce al sostegno che da giorni riecheggia nelle principali capitali europee.

Messaggio di unità nell'UE

Un messaggio di unità a cui si affianca la linea di sicurezza che Berlino tenta di ricondurre su un terreno condiviso con Washington: «Russia e Cina stanno aumentando» la loro impronta militare nell'Artico e, ha avvertito il ministro della difesa Boris Pistorius, «la NATO non lo permetterà».

Conclusa la fase di ricognizione, gli alleati potrebbero comunque valutare un salto di scala con l'avvio dell'operazione «Arctic Sentry».

Un primo confronto tra il segretario generale Mark Rutte e i ministri di Copenaghen e Nuuk è atteso il 19 gennaio a Bruxelles. Più tardi, in un quadro strategico in rapido mutamento, i titolari alleati della Difesa si riuniranno il 12 febbraio.

A fare da rete di sicurezza a un'aggressione americana resta il diritto europeo: la Groenlandia è coperta dalla clausola di mutuo soccorso dei Trattati UE. Una tutela che, precisano a Bruxelles, per ora resta soltanto sullo sfondo.