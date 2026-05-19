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Difesa Gli USA ritirano 5'000 uomini dall'Europa

SDA

19.5.2026 - 16:40

Il generale Alexus Grynkewich
Il generale Alexus Grynkewich
Keystone

«Il numero totale di uomini che gli Usa ritireranno dall'Europa è per ora di 5'000». Lo ha detto il comandante supremo alleato (Saceur), lo statunitense Alexus Grynkewich, al termine di una riunione dei capi di Stato Maggiore della Nato.

Keystone-SDA

19.05.2026, 16:40

19.05.2026, 16:55

«Ma nel lungo periodo dovremo sicuramente aspettarci ulteriori dispiegamenti, dato che l'Europa continua a potenziare le proprie risorse con l'obiettivo di garantire una maggiore capacità difensiva convenzionale», ha aggiunto.

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