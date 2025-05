Le truppe ucraine ricevono punti per i soldati uccisi e per le attrezzature distrutte dell'esercito russo. Possono scambiarli con droni e armi (immagine d'archivio). KEYSTONE

Un sistema di punti, come in un gioco per computer, ha lo scopo di aumentare l'efficacia delle truppe ucraine. Le unità ricevono crediti per i successi in combattimento e possono usarli per ordinare direttamente le armi.

Hai fretta? blue News riassume per te L'Ucraina ha introdotto una struttura di ricompensa «gamificata», con il sistema di punti dell'«Army of Drones», esercito dei droni.

I successi di combattimento documentati, come l'uccisione di soldati nemici o la distruzione di carri armati, vengono ricompensati con punti.

Le unità possono scambiare i loro punti direttamente con attrezzature militari attraverso la piattaforma «Brave1».

La misura è volta ad aumentare la motivazione e l'efficienza delle truppe e a migliorare la situazione dei dati e della logistica. Mostra di più

6 punti per l'uccisione di un soldato russo, 20 punti per il danneggiamento di un carro armato russo, 40 per la sua distruzione, 50 punti per la disattivazione di un lanciarazzi mobile.

Questo è il modo in cui vengono valutati i successi in combattimento delle truppe ucraine, a patto che siano supportati da video. Il programma si chiama «Army of Drones».

L'associazione con i videogiochi è intenzionale. L'obiettivo è motivare i soldati ucraini a infliggere ancora più danni alle truppe russe.

«Army of Drones» sarà presto integrato nell'e-commerce militare di Kiev denominato «Brave1», come scrive la rivista statunitense «Politico». Sulla piattaforma le singole unità potranno scambiare i punti guadagnati con nuove attrezzature.

«Un marketplace come Amazon»

Mykhailo Fedorov, vice primo ministro dell'Ucraina e ministro per la trasformazione digitale, ha spiegato in occasione di una conferenza sulla tecnologia militare a Kiev: «Il marketplace Brave1 sarà come Amazon per i militari e permetterà alle unità di acquistare direttamente le tecnologie di cui hanno bisogno in prima linea».

Anche i prezzi sono già stati fissati: un drone Vampiro, uno dei pezzi forti dell'industria bellica ucraina, costa 43 punti, poco più del premio per la distruzione di un carro armato russo.

Per continuare il macabro gioco: un'unità deve uccidere otto soldati russi per ottenere un drone «Baba Yaga».

Secondo l'esercito ucraino, l'equipaggiamento sarà pagato dal governo e consegnato al fronte entro una settimana.

Armi per chi ottiene più successi in combattimento

Secondo Fedorov, l'unità d'élite di droni Magyar's Birds ha accumulato un punteggio di 16'298 punti. Questo è sufficiente per l'acquisizione di 500 droni per le operazioni diurne, 500 droni per le operazioni notturne, 100 Vampiri e 40 droni da ricognizione.

Con il nuovo equipaggiamento, le truppe possono ricaricare il loro conto punti, idealmente a un livello superiore a quello precedente l'ultimo acquisto.

I vertici dell'esercito ucraino considerano però questo sistema più che una semplice gamification della guerra. L'obiettivo è quello di spostare le preziose attrezzature dove possono essere utilizzate più efficacemente contro il nemico.

Ciò significa anche una riduzione della burocrazia «se le unità al fronte possono ordinare da sole ciò di cui hanno bisogno per le loro missioni. Su Brave1». Inoltre i soldati ordinano direttamente dai produttori che si sono registrati come partner e offrono i loro prodotti.

E com'è consueto nella vendita al dettaglio online, i clienti, cioè i soldati in prima linea, possono lasciare delle valutazioni.

L'assegnazione di punti aumenta le uccisioni

Il governo ucraino ritiene che il sistema stia avendo l'effetto desiderato. L'unico problema era legato alla logistica, a volte sovraccarica, perché le truppe volevano scambiare così tanti punti con i droni, che non sempre tutti gli ordini potevano essere consegnati nei tempi previsti.

Era scoppiata una gara tra le unità per stabilire chi avesse vinto più punti. A quanto pare, si possono anche vedere i punti dei propri compagni d'armi.

Allo stesso tempo, l'alto comando dispone di dati ancora più precisi su ciò che accade al fronte, perché le unità si sforzano di documentare e riferire ogni tiro.

Il comando dell'esercito assegna anche delle priorità alle unità in prima linea, assegnando dei punti. Il vice Primo Ministro spiega che all'inizio venivano assegnati 2 punti per ogni fante russo ucciso. Dopo aver triplicato la ricompensa a 6 punti, il numero di soldati nemici uccisi è raddoppiato.