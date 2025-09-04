La base militare di Sde Teiman (foto d'archivio) Keystone

Solo un detenuto su quattro di Gaza è stato identificato come combattente dall'intelligence militare israeliana e i civili costituiscono la stragrande maggioranza dei palestinesi detenuti «senza accusa né processo in carceri abusive».

Keystone-SDA SDA

Lo scrive il Guardian, pubblicando un rapporto su dati classificati. Tra coloro che vengono incarcerati per lunghi periodi senza accusa né processo – si legge – «ci sono operatori sanitari, insegnanti, dipendenti pubblici, operatori dei media, scrittori, malati, disabili e bambini».

Tra i casi più eclatanti – scrive il Guardian nel rapporto realizzato con +972 Magazine e Local Call – c'è quello di una donna di 82 anni affetta da Alzheimer, condannata a sei settimane di carcere, e quello di una madre single separata dai suoi figli piccoli.

Quando la donna è stata rilasciata dopo 53 giorni, «ha trovato i suoi bambini che mendicavano per strada».

E ancora: la base militare di Sde Teiman «a un certo punto ospitava così tanti palestinesi malati, disabili e anziani che avevano un loro hangar,» soprannominato «il recinto geriatrico», ha raccontato un soldato che vi prestava servizio.

Su circa 47'000 presunti militanti affiliati ad Hamas o alle altre organizzazioni armate a maggio scorso solo 1450 figuravano tra gli arrestati, pari a circa un quarto di tutti i palestinesi incarcerati da Israele dai massacri del 7 ottobre di due anni fa.