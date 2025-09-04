  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Politica Il Guardian rivela dati sensibili, solo un detenuto palestinese su 4 è un combattente

SDA

4.9.2025 - 09:57

La base militare di Sde Teiman (foto d'archivio)
La base militare di Sde Teiman (foto d'archivio)
Keystone

Solo un detenuto su quattro di Gaza è stato identificato come combattente dall'intelligence militare israeliana e i civili costituiscono la stragrande maggioranza dei palestinesi detenuti «senza accusa né processo in carceri abusive».

Keystone-SDA

04.09.2025, 09:57

04.09.2025, 10:09

Lo scrive il Guardian, pubblicando un rapporto su dati classificati. Tra coloro che vengono incarcerati per lunghi periodi senza accusa né processo – si legge – «ci sono operatori sanitari, insegnanti, dipendenti pubblici, operatori dei media, scrittori, malati, disabili e bambini».

Tra i casi più eclatanti – scrive il Guardian nel rapporto realizzato con +972 Magazine e Local Call – c'è quello di una donna di 82 anni affetta da Alzheimer, condannata a sei settimane di carcere, e quello di una madre single separata dai suoi figli piccoli.

Quando la donna è stata rilasciata dopo 53 giorni, «ha trovato i suoi bambini che mendicavano per strada».

E ancora: la base militare di Sde Teiman «a un certo punto ospitava così tanti palestinesi malati, disabili e anziani che avevano un loro hangar,» soprannominato «il recinto geriatrico», ha raccontato un soldato che vi prestava servizio.

Su circa 47'000 presunti militanti affiliati ad Hamas o alle altre organizzazioni armate a maggio scorso solo 1450 figuravano tra gli arrestati, pari a circa un quarto di tutti i palestinesi incarcerati da Israele dai massacri del 7 ottobre di due anni fa.

I più letti

Dal 1885 l'Elevador da Glória collega il centro della città con il Bairro Alto
Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline
Su un volo da Bali a Brisbane i WC non funzionano e... ci si deve arrangiare come si può
Parte in vacanza e lascia l'auto all'OrioCenter: sulla vettura multe e messaggi senza fine
La Thailandia vuole attirare i turisti con dei voli gratuiti, ecco perché

Altre notizie

Vertenza commerciale. Dazi USA: Keller-Sutter e Parmelin sono al Dipartimento di Stato

Vertenza commercialeDazi USA: Keller-Sutter e Parmelin sono al Dipartimento di Stato

Lutto. È morto il re delle sfide estreme Felix Baumgartner

LuttoÈ morto il re delle sfide estreme Felix Baumgartner

Medio Oriente. Gaza: raid di Israele su sito distribuzione acqua, 6 bimbi morti

Medio OrienteGaza: raid di Israele su sito distribuzione acqua, 6 bimbi morti