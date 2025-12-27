  1. Clienti privati
Arrestato il conducente Autobus precipita in un burrone in Guatemala, almeno 15 morti

SDA

27.12.2025 - 17:00

L'incidente ha provocato numerosi morti.
L'incidente ha provocato numerosi morti.
Keystone

Almeno quindici persone sono morte e altre diciannove sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nel Guatemala occidentale, dove un autobus del trasporto pubblico è precipitato in un burrone.

Keystone-SDA

27.12.2025, 17:00

27.12.2025, 17:24

Lo riferiscono i media locali, secondo cui l'incidente si è verificato a circa 175 chilometri dalla capitale, all'altezza del municipio di Nahualá, nel dipartimento di Sololá, lungo la strada Interamericana. Secondo le prime ricostruzioni, il bus extraurbano, con a bordo circa cinquanta passeggeri, è uscito di strada per cause ancora da accertare cadendo in un dirupo di circa 50-75 metri.

I vigili del fuoco hanno mobilitato oltre 18 ambulanze e lavorato per ore nelle operazioni di soccorso. Tra le vittime si contano 11 uomini, tre donne e una bambina. I feriti sono stati trasferiti in diversi ospedali della regione.

Una tragedia che si ripete

La polizia ha arrestato il conducente del mezzo, un uomo di 28 anni, accusato di omicidio colposo. Secondo la direzione generale dei trasporti, l'autobus operava con un permesso temporaneo e con l'assicurazione obbligatoria in regola.

L'incidente riporta l'attenzione sulla sicurezza del trasporto pubblico in Guatemala. Solo lo scorso febbraio, un altro autobus era rimasto senza freni ed era precipitato in un burrone nella capitale, causando 54 morti.

