  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Gaza City è una «zona di guerra», Trump chiude l'ONU ai palestinesi

SDA

29.8.2025 - 21:53

L'attacco è iniziato: le forze israeliane hanno dichiarato Gaza City «zona di guerra» e avviato le operazioni militari.
L'attacco è iniziato: le forze israeliane hanno dichiarato Gaza City «zona di guerra» e avviato le operazioni militari.
KEYSTONE

L'attacco è iniziato: le forze israeliane hanno dichiarato Gaza City «zona di guerra» e avviato le operazioni militari, scatenando l'ira di Hamas che promette «un bagno di sangue» per i soldati dello Stato Ebraico. Sulla testa dei palestinesi piove poi la bomba diplomatica lanciata dagli americani, che hanno deciso di revocare i visti ai rappresentanti dell'Autorità nazionale palestinese, compreso il presidente Abu Mazen, chiudendogli la porta in faccia alla vigilia della prossima Assemblea Onu.

Keystone-SDA

29.08.2025, 21:53

«In conformità con la valutazione della situazione e le direttive del livello politico, a partire da oggi, alle ore 10.00, la pausa tattica locale delle attività militari (per la distribuzione degli aiuti) non si applicherà all'area di Gaza City, che costituisce una pericolosa zona di combattimento», ha annunciato in mattinata l'esercito israeliano.

Poche ore dopo, il portavoce Avichay Adraee precisava che «non stiamo aspettando, abbiamo iniziato le prime fasi dell'attacco contro Gaza City», mentre negli stessi minuti i corrispondenti di al Jazeera in città riferivano di «migliaia di sfollati in fuga sotto un cielo oscurato dal fumo dei bombardamenti». L'Idf sta infatti pesantemente martellando le periferie dove opera «con grande forza».

Il piano di occupazione di Israele della Striscia di Gaza «avrà un effetto devastante sulla sua leadership militare e politica», e «l'esercito nemico pagherà il prezzo con il bagno di sangue dei suoi soldati», ha minacciato Abu Obeida, portavoce del braccio armato di Hamas, le brigate Qassam.

Gli ostaggi «corrono gli stessi rischi dei combattenti palestinesi», ha aggiunto sinistramente in un messaggio in cui avverte che «se moriranno la responsabilità sarà del governo israeliano».

A Gaza si continua incessantemente a morire

I militari israeliani, che rivendicano l'uccisione del presunto leader dell'Isis nella Striscia, assieme agli operativi dello Shin Bet hanno recuperato il cadavere dell'ostaggio Ilan Weiss, 56enne ucciso alle prime ore del 7 ottobre di due anni fa nel corso dell'attacco al Kibbutz Beeri.

La moglie Shiri e la figlia Noga, rapite da Hamas, sono state liberate nell'ambito dell'accordo del novembre 2023. I resti di un altro cadavere, probabilmente un altro ostaggio, sono in corso di identificazione.

E mentre a Gaza si continua incessantemente a morire, il bilancio delle vittime ha sfondato il tetto dei 63mila palestinesi uccisi, compresi oltre 300 a causa della fame, la Casa Bianca con una mossa a sorpresa chiude la porta dell'Onu all'Anp.

Revocati i visti ai palestinesi in vista dell'assemblea ONU

Il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato la revoca dei visti ai membri dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp) e dell'Autorità Palestinese (Anp) in vista dell'imminente Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Le due organizzazioni, recita la nota del Dipartimento di Stato Usa, «devono ripudiare sistematicamente il terrorismo – incluso il massacro del 7 ottobre – e porre fine all'incitamento al terrorismo nell'istruzione».

I suoi rappresentanti devono poi «porre fine ai tentativi di aggirare i negoziati attraverso campagne internazionali, inclusi appelli alla Cpi, e sforzi per ottenere il riconoscimento unilaterale di un ipotetico Stato palestinese».

Richiesta, quest'ultima, che suona beffarda per i responsabili palestinesi con base a Ramallah. «La decisione Usa sui visti è illegale», tuona il presidente dell'Anp Abu Mazen.

I più letti

Attenzione a non cliccare mai questo messaggio a nome della Posta o di DHL sul cellulare
In Svizzera gli inquilini avranno una piacevole sorpresa già a settembre?
Il sorteggio di Champions League non dà favori al PSG: ecco tutti i match
Carlos Alcaraz si «mangia» Mattia Bellucci e poi si scusa con il pubblico di New York
Parte in vacanza e lascia l'auto all'OrioCenter: sulla vettura multe e messaggi senza fine

La guerra in Medio Oriente

Medio Oriente. Esercito israeliano: «Iniziate le operazioni militari a Gaza City»

Medio OrienteEsercito israeliano: «Iniziate le operazioni militari a Gaza City»

Striscia di Gaza. Esperti Onu denunciano  sparizioni forzate di palestinesi nei centri di distribuzione

Striscia di GazaEsperti Onu denunciano  sparizioni forzate di palestinesi nei centri di distribuzione

Medio Oriente. Vertice alla Casa Bianca: «Si discute un piano per il dopoguerra a Gaza»

Medio OrienteVertice alla Casa Bianca: «Si discute un piano per il dopoguerra a Gaza»

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Il pressing su Putin per il vertice con Zelensky si intensifica: «Risponda entro lunedì»

Guerra in UcrainaIl pressing su Putin per il vertice con Zelensky si intensifica: «Risponda entro lunedì»

Stati Uniti. Trump sceglie il no vax Jim O'Neill per guidare la sanità pubblica

Stati UnitiTrump sceglie il no vax Jim O'Neill per guidare la sanità pubblica

USA. Nuova vendetta del tycoon: via la scorta a Kamala Harris

USANuova vendetta del tycoon: via la scorta a Kamala Harris