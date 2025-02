In una mossa a sorpresa l'Us Postal Service ha prima annunciato che non avrebbe più accettato pacchi cinesi, e poi è tornato sui suoi passi e ha comunicato che sarebbe invece tornato a farlo. KEYSTONE

I dazi di Donald Trump alla Cina mandano in tilt le poste americane, costringendole nel giro di poche ore a una brusca retromarcia che ha scatenato l'ira di Pechino. In una mossa a sorpresa l'Us Postal Service ha prima annunciato che non avrebbe più accettato pacchi cinesi, e poi è tornato sui suoi passi e ha comunicato che sarebbe invece tornato a farlo.

Un'inversione a U repentina dovuta all'entrata in vigore delle nuove tariffe e, soprattutto, alla fine dell'esenzione doganale per i pacchi che valgono meno di 800 dollari, di cui hanno beneficiato finora soprattutto i colossi dell'e-commerce Temu e Shein.

I big cinesi del low cost sono nel mirino anche della Commissione Europea, che punta a un'adozione rapida della riforma doganale proposta nel 2023 per rimuovere l'esenzione ai pacchi sotto i 150 euro e invita a valutare una «commissione di gestione», per i costi dei controlli di conformità.

Una misura quindi simile a quella varata da Trump e che richiede ora agli agenti doganali americani di controllare i contenuti di tutti i pacchi provenienti dalla Cina.

La modifica è destinata a far salire i costi dei circa quattro milioni di pacchi che arrivano ogni giorno negli Usa in base all'esenzione, e di cui il 30% è targato Temu e Schein. I due giganti ora dovranno non solo pagare i nuovi dazi ma anche quelli esistenti che finora avevano evitato.

Un duro colpo per Pechino dipendente dalle esportazioni

«L'Us Postal Service e le dogane stanno lavorando a stretto contatto per attuare un meccanismo efficiente di raccolta dei nuovi dazi alla Cina per assicurare che non ci siano distruzioni nelle consegne», hanno spiegato le poste americane cercando di fare chiarezza sulla retromarcia repentina che ha causato caos.

Per la Cina le tariffe e l'abolizione dell'esenzione sono un duro colpo che arriva proprio mentre Pechino è più dipendente dalle esportazioni per bilanciare la debole domanda interna.

Gli Usa «devono smetterla con iniziative che colpiscono il commercio», ha tuonato il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, assicurando che Pechino «adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare diritti e interessi legittimi delle sue aziende».

Si attende ancora il colloquio tra Trump e Xi Jinping

In risposta ai nuovi dazi del 10% imposti da Trump, la Cina ha varato tariffe contro alcuni prodotti americani e avviato un'indagine su Google. Secondo indiscrezioni, non è escluso che sia lanciata anche un'inchiesta su Apple per le commissioni addebitate agli sviluppatori di app.

Il botta e risposta fra Pechino e Washington si consuma in attesa del colloquio telefonico fra Trump e il presidente Xi Jinping. «Quello di cui abbiamo bisogno ora non sono i dazi unilaterali aggiuntivi, ma il dialogo e la consultazione», ha fatto sapere la Cina che, secondo gli analisti, punta a delle trattative e ad un accordo con Trump per evitare che le schermaglie si trasformino in una guerra dei dazi pericolosa.