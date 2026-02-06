  1. Clienti privati
Diritti delle donne Guterres: «Nel mondo 230 milioni di donne hanno subito mutilazioni genitali»

SDA

6.2.2026 - 10:51

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres (foto d'archivio )
Keystone

«Le mutilazioni genitali femminili violano il diritto umano universale alla vita, alla salute e all'integrità fisica e causano danni permanenti a 230 milioni di ragazze».

Keystone-SDA

06.02.2026, 12:02

«Rinnoviamo la promessa di proteggere i diritti delle donne e di garantire che possano vivere libera dalla violenza e dalla paura».

È il messaggio del Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, in occasione della Giornata internazionale tolleranza zero per la mutilazione genitale femminile che si celebra oggi e ricorda l'obiettivo di porre fine a questa pratica entro il 2030.

L'Onu rileva che ad oggi, nel mondo, sono più di 230 milioni le ragazze e le donne che hanno subito mutilazioni genitali femminili e si stima che 22,7 milioni di ragazze in più siano a rischio di questa pericolosa pratica entro il 2030 se non si agisce rapidamente.

Ogni anno, circa 4 milioni di ragazze sono vittime delle mutilazioni genitali, di cui più di 2 milioni prima dei cinque anni.

Le Nazioni Unite sottolineano che porre fine alla mutilazione genitale femminile richiede un investimento costante, calcolato in 2,4 miliardi di dollari in 31 paesi fino al 2030.

Al contrario, l'inazione è costosa: trattare complicazioni di salute legate alla mutilazione genitale femminile costa ai sistemi sanitari una stima di 1,4 miliardi di dollari all'anno.

