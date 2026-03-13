  1. Clienti privati
Medio Oriente Guterres a Beirut: «Israele e Hezbollah pongano fine a questa guerra»

Il Segretario generale della Nazioni Unite Antonio Guterres. (foto d'archivio)
Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha esortato Israele e Hezbollah a «porre fine alla guerra» durante la sua visita a Beirut, affermando che «non è più il tempo dei gruppi armati».

«Il mio forte appello a queste parti, a Hezbollah e a Israele, è per un cessate il fuoco per fermare la guerra e... permettere al Libano di diventare un paese indipendente... dove le sue autorità abbiano il monopolio sull'uso della forza», ha dichiarato Guterres in inglese dal palazzo presidenziale.

«Non è più il tempo dei gruppi armati», ha affermato Guterres, riferendosi al gruppo militante filo-iraniano Hezbollah. «È il tempo degli Stati forti».

