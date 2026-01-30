  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco il suo messaggio Guterres avverte su un «imminente collasso finanziario» dell'Onu

SDA

30.1.2026 - 18:42

Il segretario generale lancia l'allarme.
Il segretario generale lancia l'allarme.
Keystone

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha lanciato l'allarme su un «imminente collasso finanziario» dell'organizzazione internazionale in una lettera agli Stati membri.

Keystone-SDA

30.01.2026, 18:42

30.01.2026, 18:45

Secondo quanto riferito da fonti diplomatiche, nella missiva ha invitato tutti i Paesi a «onorare pienamente e tempestivamente i propri obblighi di pagamento» o a «rivedere approfonditamente le regole finanziarie dell'Onu».

Dopo che negli ultimi mesi gli Usa di Donald Trump hanno ridotto i finanziamenti ad alcune agenzie delle Nazioni Unite e rifiutato o ritardato alcuni pagamenti obbligatori, Guterres sottolinea che «le decisioni di non onorare i contributi obbligatori che finanziano una parte significativa del bilancio ordinario approvato sono state ora annunciate ufficialmente».

Il segretario generale avverte che «l'attuale traiettoria è insostenibile. Espone l'organizzazione a un rischio finanziario strutturale e impone una scelta netta: o gli Stati membri accettano una revisione radicale delle nostre regole finanziarie, oppure devono accettare la prospettiva concreta di un collasso».

I più letti

A nove giorni dalla discesa olimpica, il sogno di Lindsey Vonn rischia di andare in frantumi
La situazione negli USA può davvero essere paragonata ai primi giorni della Germania nazista?
Sydney Sweeney lancia la sua collezione di lingerie... ed è subito polemica
«Cuori 3» anticipazioni: quando l'amore entra in corsia
Freddo glaciale negli Stati Uniti, ecco il video del fiume Hudson gelato per l'arctic outbreak

Altre notizie

L'ICE nel mirino. La situazione negli USA può davvero essere paragonata ai primi giorni della Germania nazista?

L'ICE nel mirinoLa situazione negli USA può davvero essere paragonata ai primi giorni della Germania nazista?

Stati Uniti. Ecco chi è Kevin Warsh e perché Trump lo ha scelto come  presidente della Fed

Stati UnitiEcco chi è Kevin Warsh e perché Trump lo ha scelto come  presidente della Fed

Venezuela. Caracas apre ai privati: ecco la rivoluzione petrolifera, suggerita dagli Stati Uniti

VenezuelaCaracas apre ai privati: ecco la rivoluzione petrolifera, suggerita dagli Stati Uniti