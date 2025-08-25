  1. Clienti privati
Medio Oriente Guterres condanna «fermamente» il raid Idf a ospedale Nasser e chiede d'indagare

SDA

25.8.2025 - 19:20

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres (foto d'archivio)
Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres (foto d'archivio)
Keystone

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, «condanna fermamente» le uccisioni dei palestinesi negli attacchi israeliani all'ospedale Nasser di Khan Younis.

Keystone-SDA

25.08.2025, 19:20

25.08.2025, 19:45

«Queste ultime, orribili uccisioni evidenziano i rischi estremi che il personale medico e i giornalisti affrontano nello svolgimento del loro lavoro vitale in questo brutale conflitto», afferma il portavoce Stephane Dujarric.

Guterres «ricorda che i civili, compresi il personale medico e i giornalisti, devono essere rispettati e protetti in ogni momento, e chiede un'indagine tempestiva e imparziale su queste uccisioni».

Il segretario generale ribadisce poi il suo appello per un «cessate il fuoco immediato e permanente, un accesso umanitario illimitato in tutta Gaza e il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi».

