Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres (foto d'archivio) Keystone

«Qualsiasi pace duratura richiederà progressi tangibili, irreversibili e permanenti verso la soluzione dei due Stati, la fine dell'occupazione e la creazione di uno Stato palestinese indipendente, con Gaza come parte integrante».

Keystone-SDA SDA

Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres parlando alla sessione di apertura 2025 della Commissione per l'esercizio dei diritti inalienabili del popolo palestinese, dove ha invitato ad evitare qualsiasi forma di pulizia etnica.

Uno Stato palestinese sovrano che viva fianco a fianco con Israele in pace e sicurezza è l'unica soluzione sostenibile per la stabilità del Medio Oriente", ha aggiunto Guterres, riaffermando che «ora è il momento di essere chiarissimi sugli obiettivi futuri».

«Innanzitutto, dobbiamo continuare a premere per un cessate il fuoco permanente e il rilascio di tutti gli ostaggi senza indugio. Non possiamo tornare a più morte e distruzione - ha sottolineato il segretario generale Onu -. In secondo luogo, nella ricerca di soluzioni, non dobbiamo peggiorare il problema. È fondamentale restare fedeli ai fondamenti del diritto internazionale, ed essenziale evitare qualsiasi forma di pulizia etnica. In terzo luogo, dobbiamo riaffermare la soluzione dei due Stati».