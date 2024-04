Massima allerta in Israele Keystone

La difesa israeliana «è in alto livello di allerta per il rischio di un attacco» dell'Iran per «vendicarsi» del raid su Damasco.

SDA

Lo scrive Haaretz secondo cui Teheran, «in base a tutti i segnali e gli avvisi che giungono da lì è determinata» a rispondere all'uccisione del comandante delle Guardie Rivoluzionarie.

Il media avanza alcuni scenari possibili: «Un attacco di droni o di missili da crociera direttamente dall'Iran diretti verso infrastrutture israeliane», oppure «intensi attacchi di missili dal Libano o dalla Siria attraverso gli Hezbollah o milizie sciite» o, ancora, «attentati alle ambasciate israeliane all'estero».

SDA