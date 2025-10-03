  1. Clienti privati
Medio Oriente Haddad blocca il piano Trump: la divisione interna ad Hamas mette a rischio l'accordo

SDA

3.10.2025 - 17:48

Hamas divisa.
Hamas divisa.
Keystone

Hamas rinvia il piano di Donald Trump: la divisione tra leader in esilio (più disponibili) e i capi militari sul terreno - guidati da Az al-Din al-Haddad - blocca il negoziato sul rilascio degli ostaggi e sul disarmo.

Keystone-SDA

03.10.2025, 17:48

Hamas prende tempo sul piano di Donald Trump. E chiede un rinvio che sembra tradire la spaccatura tra i leader in esilio, più propensi ad accettare, e i capi militari (superstiti) ancora dentro la Striscia.

A cominciare da Az al-Din al-Haddad, comandante delle Brigate al Qassam dopo l'uccisione per mano di Israele dei fratelli Sinwar, Yahya e Muhammed. È affiancato da Raad Saad, capo del dipartimento operativo di Gaza che, secondo media israeliani, sarebbe oggi la figura più rilevante dell'ala militare, tra i pianificatori dell'attacco del 7 ottobre e «considerato la mente dietro la dottrina bellica di Hamas».

Il nodo sul disarmo

Soprannominato in Israele «il grande assassino» o anche «il fantasma di Hamas», Haddad, 55 anni, aveva sotto il suo comando ancora 10mila miliziani prima dell'inizio dell'operazione dell'Idf a Gaza City a metà settembre, secondo l'intelligence israeliana. Ed è soprattutto colui che ha in mano la sorte degli ostaggi.

«Sono io il responsabile di tutti i rapiti a Gaza», disse a uno di loro. Il piano Trump prevede il rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e morti, entro 72 ore e il disarmo delle Brigate al Qassam, due punti che Haddad non può accettare.

Liberare i rapiti tutti insieme significherebbe rinunciare all'unica merce di scambio con Israele, e il disarmo porterebbe alla fine di ogni minaccia contro il nemico e del ruolo di Hamas nella Striscia.

Un ostaggio: «Con noi all'inizio era gentile»

«L'ho incontrato diverse volte durante la prigionia», ha raccontato di lui l'ex ostaggio Keith Siegel, rilasciato lo scorso febbraio. «Con noi all'inizio era gentile, si offriva di aiutarci in caso di necessità. Poi da gennaio il suo comportamento è cambiato radicalmente, è diventato ostile», ha detto ancora Siegel. Solo dopo si è saputo che il figlio maggiore di Haddad, Suhaib, era stato ucciso in un attacco israeliano.

«Una volta è arrivato travestito, probabilmente per non essere riconosciuto dai suoi stessi carcerieri. Per paura che qualcuno potesse passare informazioni a Israele», ha aggiunto.

L'estate scorsa, il portavoce dell'Idf in lingua araba Avichay Adraee pubblicò una foto di Haddad per mostrare come si fosse tinto i capelli, sistemato la barba, colorata pure quella, per non farsi individuare dall'intelligence dell'Idf e da eventuali «traditori» palestinesi.

Tentativo di eliminazione fallito

Anche Raad Saad era molto vicino a Mohammed Deif e Yahya Sinwar. Secondo i media, «ha una visione ampia, molta esperienza e un'influenza significativa».

Il 22 giugno 2024 Israele tentò di eliminarlo con un attacco mirato al campo profughi di al-Shati, nel nord di Gaza. Il raid colpì un appartamento in cui si nascondeva, ma il tentativo fallì. Nell'attacco morirono altre 42 persone.

