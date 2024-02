«Molti sono venuti qui per vedere se lasciavo la corsa» alla Casa Bianca ma «non lascio». Nikki Haley, la candidata repubblicana al 2024 rivale di Donald Trump, ribadisce la sua determinazione ad andare avanti nella sua campagna elettorale.

L'ex ambasciatrice delle Nazioni Unite Nikki Haley, candidata repubblicana alle presidenziali, sale sul palco durante un evento della campagna elettorale lunedì 19 febbraio 2024 a Greer, nello Stato di Washington. KEYSTONE

In un discorso in South Carolina, Haley definisce Donald Trump un «disastro. Non ho paura della vendetta di Trump. Non voglio nulla da lui». La candidata è indietro nei sondaggi in South Carolina, dove si terranno sabato le primarie repubblicane.

«Mi rifiuto di abbandonare la corsa. La South Carolina voterà sabato e domenica sarò ancora candidata alla Casa Bianca: non vado da nessuna parte», aggiunge Haley.

««Altri dicono che corro per cercare di spianare la strada a una futura corsa alla presidenza. Se avessi deciso di correre per uno di questi motivi fasulli, avrei lasciato tempo fa. Gli altri hanno lasciato: io sono qui. Continuerò a battermi. Non mi interessa quello che i leader di partito e i leader politici vogliono. Continuerò a battermi fino a che gli americani chiuderanno la porta. Questo giorno non è oggi e non sarà sabato», dice riferendosi al voto in South Carolina.

«Non ho paura della vendetta»

«Le primarie presidenziali sono appena iniziate», osserva ancora Haley criticando Trump e i repubblicani che lo appoggiano ma dietro le quinte sono spaventati.

«Non ho bisogno di baciare l'anello, non ho paura della vendetta» di Trump», precisa ancora. «Trump e i suoi alleati dicono che la mia corsa aiuta Joe Biden. Ma Biden si fa più male da solo di quanto i repubblicani potrebbero fargli», dice Haley osservando come l'unico «che sta aiutando Biden è Trump».

L'ex presidente è «l'unico candidato che Biden può battere», spiega.

Lasciarsi il passato alle spalle

«Lasciamoci finalmente il passato alle spalle e scriviamo un nuovo futuro per l'America. Questa è la visione che ha guidato ogni generazione. E che mi ha spinto a servire come governatrice» del South Carolina e «ambasciatrice per il paese più grande al mondo», ha detto Haley entrando nel dettaglio delle pressioni affinché lasci la corsa alla casa Bianca.

«Dicono che non ho vinto uno stato, che la mia strada per la vittoria è stretta. Indicano i sondaggi e dicono che sto solo ritardando l'inevitabile. In politica la mentalità del branco è forte. Molti repubblicani si sono arresi a questo, la pressione su di loro era troppo alta», mette in evidenza Haley.

SDA