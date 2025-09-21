  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Hamas: «71 morti a Gaza in 24 ore, 304 i feriti»

SDA

21.9.2025 - 13:26

Fumo intenso che si innalza dopo un'esplosione nella Striscia di Gaza.
Fumo intenso che si innalza dopo un'esplosione nella Striscia di Gaza.
Keystone

Almeno 71 palestinesi, tra cui cinque in attesa di aiuti, sono stati uccisi e 304 feriti negli attacchi israeliani a Gaza nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il ministero della Salute della Striscia, controllato da Hamas, secondo quanto riportato da Al Jazeera.

Keystone-SDA

21.09.2025, 13:26

21.09.2025, 13:34

Il ministero ha aggiunto che quattro corpi sono stati recuperati dalle macerie di precedenti attacchi israeliani. Gli ultimi dati portano il bilancio della guerra a Gaza a 65'283 morti e 166'575 feriti.

I più letti

L'incredibile trasformazione: sapreste dire chi è questa giovane reale?
Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa
Ecco come viene preparato il cibo che si mangia in prima e business class sugli aerei
La Svizzera non può permettersi il più moderno sistema di difesa anti-droni
Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi

La guerra in Medio Oriente

Gran Bretagna. BBC: «Starmer pronto ad annunciare il riconoscimento della Palestina»

Gran BretagnaBBC: «Starmer pronto ad annunciare il riconoscimento della Palestina»

Medio Oriente. ONG: «31 reporter uccisi nel raid israeliano a Sana'a il 10/9»

Medio OrienteONG: «31 reporter uccisi nel raid israeliano a Sana'a il 10/9»

Medio Oriente. A Gaza pesanti bombardamenti israeliani e un «anello di fuoco»

Medio OrienteA Gaza pesanti bombardamenti israeliani e un «anello di fuoco»

Altre notizie

Medio Oriente. Canada, Australia e Regno Unito riconoscono lo Stato di Palestina

Medio OrienteCanada, Australia e Regno Unito riconoscono lo Stato di Palestina

Medio Oriente. Netanyahu: «Combatteremo gli appelli al riconoscimento della Palestina»

Medio OrienteNetanyahu: «Combatteremo gli appelli al riconoscimento della Palestina»

Guerra. Cremlino: «Putin resta aperto alla pace in Ucraina»

GuerraCremlino: «Putin resta aperto alla pace in Ucraina»