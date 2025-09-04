Alcune delle vittime nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, secondo il ministro della salute di Hamas, sarebbero state uccise mentre cercavano aiuti Keystone

Il ministero della Salute di Hamas ha dichiarato che nelle ultime 24 ore sono state uccise 84 persone e 338 sono rimaste ferite nella Striscia. Di queste, 17 persone sono state uccise e 174 sono rimaste ferite mentre cercavano aiuti.

Keystone-SDA SDA

I numeri forniti da Hamas non possono essere verificati autonomamente poiché Israele non consente l'ingresso a Gaza ai giornalisti israeliani e stranieri.