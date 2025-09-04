Medio OrienteHamas: «84 vittime a Gaza in 24 ore, in 17 cercavano aiuti»
4.9.2025 - 14:26
Il ministero della Salute di Hamas ha dichiarato che nelle ultime 24 ore sono state uccise 84 persone e 338 sono rimaste ferite nella Striscia. Di queste, 17 persone sono state uccise e 174 sono rimaste ferite mentre cercavano aiuti.
Keystone-SDA
I numeri forniti da Hamas non possono essere verificati autonomamente poiché Israele non consente l'ingresso a Gaza ai giornalisti israeliani e stranieri.