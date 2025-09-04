  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Hamas: «84 vittime a Gaza in 24 ore, in 17 cercavano aiuti»

SDA

4.9.2025 - 14:26

Alcune delle vittime nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, secondo il ministro della salute di Hamas, sarebbero state uccise mentre cercavano aiuti
Alcune delle vittime nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, secondo il ministro della salute di Hamas, sarebbero state uccise mentre cercavano aiuti
Keystone

Il ministero della Salute di Hamas ha dichiarato che nelle ultime 24 ore sono state uccise 84 persone e 338 sono rimaste ferite nella Striscia. Di queste, 17 persone sono state uccise e 174 sono rimaste ferite mentre cercavano aiuti.

Keystone-SDA

04.09.2025, 14:26

04.09.2025, 14:57

I numeri forniti da Hamas non possono essere verificati autonomamente poiché Israele non consente l'ingresso a Gaza ai giornalisti israeliani e stranieri.

I più letti

Turista taglia il filo spinato su un'alpe mettendo in pericolo il bestiame
Uno svizzero è morto nell'incidente della funivia a Lisbona
Piotr Szczerek è diventato il CEO più odiato al mondo, ecco perché
Su un volo da Bali a Brisbane i WC non funzionano e... ci si deve arrangiare come si può
La Thailandia vuole attirare i turisti con dei voli gratuiti, ecco perché
Parte in vacanza e lascia l'auto all'OrioCenter: sulla vettura multe e messaggi senza fine

Altre notizie

Gran Bretagna. Autobus investe pedoni nel centro di Londra, 17 feriti

Gran BretagnaAutobus investe pedoni nel centro di Londra, 17 feriti

Cina-Corea del Nord. Xi a Kim: «Rafforzeremo la cooperazione strategica»

Cina-Corea del NordXi a Kim: «Rafforzeremo la cooperazione strategica»

Politica. Macron: «26 Paesi si sono impegnati per inviare truppe in Ucraina». Ecco quando

PoliticaMacron: «26 Paesi si sono impegnati per inviare truppe in Ucraina». Ecco quando