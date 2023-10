Il numero esatto degli ostaggi non è noto, ma Hamas stima che siano 200-250. Keystone

Ci sono attualmente tra i 200 e i 250 ostaggi israeliani a Gaza. Lo ha detto, citato dai media il portavoce dell'ala militare dei Hamas Abu Obeida spiegando che non c'è un conto preciso viste «le difficoltà pratiche e di sicurezza».

Obeida, in un'intervista tv a Gaza, ha aggiunto che 200 degli ostaggi sono in mano a Hamas e altri 50 in mano a «fazioni della resistenza e ad altre parti». I cittadini stranieri «sono nostri ospiti» e «saranno rilasciati quando le «condizioni sul campo» lo permetteranno.

Da parte sua Khaled Meshal, uno dei leader ed ex capo dell'ufficio politico di Hamas, ha affermato in un'intervista all'emittente tv qatariota Al-Arabiya che «le considerazioni sui soldati prigionieri e i civili sono diverse». A suo dire «Israele dà valore solo al numero dei prigionieri. Abbiamo abbastanza prigionieri per garantire il rilascio di tutti i detenuti palestinesi».

«Le forze di resistenza di Gaza hanno studiato tutti gli scenari, compresa un'invasione di terra. Non è la prima volta che Israele minaccia di schiacciare Hamas, e non scoraggia nemmeno né ci spaventa», ha detto Meshal.

