Un'esplosione sulla Striscia di Gaza vista da Sderot, in Israele. (Immagine d'illustrazione) Keystone

Era necessario «cambiare l'intera equazione e non solo avere uno scontro. Siamo riusciti a rimettere sul tavolo la questione palestinese, e ora nessuno nella regione è più tranquillo».

Così Khalil al-Hayya, alto dirigente di Hamas, spiega in una intervista al New York Times da Doha lo scopo dell'attacco senza precedenti in Israele.

«Spero che lo stato di guerra con Israele diventi permanente su tutti i confini e che il mondo arabo sia al nostro fianco», gli ha fatto eco Taher El-Nounou, consigliere per i media di Hamas.

«Ciò che poteva cambiare l'equazione era un grande atto e, senza dubbio, si sapeva che la reazione a questo grande atto sarebbe stata grande ma dovevamo dire alla gente che la causa palestinese non sarebbe morta», ha aggiunto al-Hayya.

SDA