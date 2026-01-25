  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio oriente Hamas: «Fornite a mediatori informazioni per recuperare ultimo corpo»

SDA

25.1.2026 - 19:03

Per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu "lo sforzo durerà tutto il tempo necessario".
Per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu "lo sforzo durerà tutto il tempo necessario".
Keystone

Un portavoce dell'ala militare di Hamas a Gaza ha affermato in una dichiarazione video che Israele sta conducendo ricerche per recuperare il corpo dell'ultimo ostaggio rimasto a Gaza, il sergente capo della polizia Ran Gvili.

Keystone-SDA

25.01.2026, 19:03

25.01.2026, 19:22

«Affermiamo di aver trasmesso ai mediatori tutti i dettagli e le informazioni in nostro possesso in merito al luogo in cui è stato ritrovato il corpo del prigioniero», ha detto il portavoce, sulla base delle informazioni fornite dall'organizzazione terroristica ai mediatori. «Ciò che lo conferma è che il nemico sta attualmente effettuando delle ricerche in uno dei luoghi in base alle informazioni fornite ai mediatori dalle Brigate Qassam», ha aggiunto, senza specificare dove.

L'informazione è stata confermata dal premier israeliano Benjamin Netanyahu che questa sera ha dichiarato «l'Idf sta conducendo un'operazione per individuare il soldato caduto e ancora in ostaggio a Gaza, sergente maggiore Ran Gvili».

«L'operazione si svolge in un cimitero nel nord della Striscia di Gaza e comprende ampie attività di perlustrazione, basate sull'esauriente utilizzo di tutte le informazioni di intelligence in nostro possesso. Questo sforzo continuerà per tutto il tempo necessario. Lo Stato di Israele è determinato a riportare Ran Gvili a una sepoltura in Israele. La sua famiglia viene costantemente aggiornata ed è a conoscenza dei dettagli dell'operazione», ha aggiunto.

Secondo l'Idf ci sono diverse indicazioni di intelligence sulla sua posizione e i militari stanno attualmente operando in una delle aree sul lato israeliano della Linea Gialla. Altri anche oltre la Linea Gialla.

La mossa è legata al gabinetto di sicurezza che si tiene questa sera in Israele e che dovrà decidere se riaprire il valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto. Nella riunione di governo di questa mattina i ministri di ultradestra si sono opposti, fino a che i resti di Gvili non torneranno in Israele.

I più letti

È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo
Alex Pretti freddato dall'Ice con 10 colpi. I testimoni oculari: «Aiutava una donna». I dettagli
Arrampicata da brividi: metro dopo metro, Alex Honnold conquista il Taipei 101
Michelle Hunziker celebra il compleanno con una festa esclusiva con amici e familiari
Jennifer Aniston e il nuovo amore: «L'ipnotismo è solo una delle tante cose che fa...»

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Mosca non cede sul Donbass e attacca l'Ue: «Funzionari incompetenti come Kaja Kallas»

Guerra in UcrainaMosca non cede sul Donbass e attacca l'Ue: «Funzionari incompetenti come Kaja Kallas»

Brasile. Fulmine sul corteo pro-Bolsonaro a Brasilia, 72 persone colpite

BrasileFulmine sul corteo pro-Bolsonaro a Brasilia, 72 persone colpite

Stati Uniti. Alex Pretti freddato dall'Ice con 10 colpi. I testimoni oculari: «Aiutava una donna». I dettagli

Stati UnitiAlex Pretti freddato dall'Ice con 10 colpi. I testimoni oculari: «Aiutava una donna». I dettagli