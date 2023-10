Hamas libera due ostaggi, si tratta di due cittadine americane

Dei giovani israeliani guardano le foto dei loro concittadini scomparsi e tenuti prigionieri a Gaza, esposte su un muro a Tel Aviv. KEYSTONE

Hamas ha fatto sapere di aver liberato due ostaggi, madre e figlia, anche con cittadinanza americana.

Questo – ha detto Hamas – per «dimostrare al popolo americano quanto siano errate le affermazioni di Biden e della sua amministrazione fascista». Hamas ha poi ringraziato la mediazione del Qatar. Lo riferisce la tv israeliana.

Mentre la televisione pubblica israeliana Kan ha appreso che le due cittadine americane tenute da due settimane in ostaggio a Gaza sono state consegnate da Hamas alla Croce rossa. Secondo l'emittente televisiva è possibile che queste saranno rimesse in libertà attraverso il valico di Rafah, fra Gaza ed Egitto.

Queste informazioni seguono l'annuncio dell'ala militare di Hamas, Brigate Ezzedin al-Kassam, sulla liberazione di madre e figlia con cittadinanza statunitense.

Nel frattempo, la Croce Rossa ha confermato di aver le due americane consegnate da Hamas che le teneva in ostaggio nella Striscia di Gaza. Lo riferisce Haaretz.

Le due americane - una 59enne e la figlia di 18 anni, arrivate in Israele da Chicago per celebrare la festa ebraica di Sukkot con la famiglia - sono già arrivate in Egitto. Lo riferisce Channel 12 secondo cui entrambe avrebbero anche la nazionalità israeliana.

SDA