Medio OrienteHamas: «Non rinunciamo alle armi né accettiamo un governo straniero»
SDA
8.2.2026 - 10:59
Parlando in una conferenza a Doha, il leader di Hamas Khaled Mashaal ha affermato che l'organizzazione terroristica non rinuncerà alle proprie armi né accetterà un intervento straniero a Gaza, respingendo le richieste degli Stati Uniti e di Israele.
«Criminalizzare la resistenza, le sue armi e coloro che l'hanno portata avanti è qualcosa che non possiamo accettare», ha detto Mashaal e ha invitato il Board of Peace ad adottare un «approccio equilibrato», che consenta la ricostruzione di Gaza e il flusso di aiuti, avvertendo che Hamas «non accetterà un governo straniero». Lo riferiscono i media arabi e israeliani.