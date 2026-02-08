  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Hamas: «Non rinunciamo alle armi né accettiamo un governo straniero»

SDA

8.2.2026 - 10:59

Miliziani di Hamas
Miliziani di Hamas
Keystone

Parlando in una conferenza a Doha, il leader di Hamas Khaled Mashaal ha affermato che l'organizzazione terroristica non rinuncerà alle proprie armi né accetterà un intervento straniero a Gaza, respingendo le richieste degli Stati Uniti e di Israele.

Keystone-SDA

08.02.2026, 10:59

08.02.2026, 11:20

«Criminalizzare la resistenza, le sue armi e coloro che l'hanno portata avanti è qualcosa che non possiamo accettare», ha detto Mashaal e ha invitato il Board of Peace ad adottare un «approccio equilibrato», che consenta la ricostruzione di Gaza e il flusso di aiuti, avvertendo che Hamas «non accetterà un governo straniero». Lo riferiscono i media arabi e israeliani.

I più letti

Pirmin Zurbriggen ha cercato di consolare il padre di Odermatt al traguardo della Streif
Franjo von Allmen: «Ho già restituito la medaglia, altrimenti l'avrei persa»
Odermatt: «È uno schifo. Il quarto posto alle Olimpiadi è il peggiore che ci sia»
Michela Figini: «Non credo che la carriera di Lara Gut-Behrami sia finita»
Lindsey Vonn cade malamente e viene evacuata in elicottero

Altre notizie

Elezioni. Urne aperte per il ballottaggio delle presidenziali in Portogallo

ElezioniUrne aperte per il ballottaggio delle presidenziali in Portogallo

Guerra in Ucraina. Attentato al generale del GRU, arrestato il sospetto in Russia

Guerra in UcrainaAttentato al generale del GRU, arrestato il sospetto in Russia

Asia. Giappone al voto: Takaichi punta su maggioranza e difesa

AsiaGiappone al voto: Takaichi punta su maggioranza e difesa