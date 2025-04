Immagine d'illustrazione sda

Hamas mette sul piatto dei negoziati una nuova proposta: la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani ancora nelle sue mani in cambio del ritiro dell'Idf e di un cessate il fuoco della durata di cinque anni.

Ma le notizie che arrivano dal Cairo, dove è arrivata una delegazione del movimento integralista palestinese per discutere con i mediatori egiziani, non fermano raid e combattimenti, con un bilancio che nelle ultime 24 ore è costato la vita a quasi 50 palestinesi e alcuni soldati israeliani.

Un funzionario di Hamas, che ha chiesto l'anonimato, ha detto all'Afp che il gruppo «è pronto a uno scambio di prigionieri in un'unica soluzione e a una tregua di cinque anni».

La proposta arriva dopo il no all'offerta di Tel Aviv, 45 giorni di tregua e 10 ostaggi liberati, motivata dal fatto che Hamas punta alla fine della guerra, e al ritiro di Israele dalla Striscia, e non vuole «accordi parziali» con il governo di Benjamin Netanyahu.

Altri responsabili di Hamas, sempre in forma anonima, hanno sottolineato a diversi media arabi anche la disponibilità a «lasciare il governo della Striscia all'Autorità nazionale palestinese, oppure a un comitato di tecnocrati indipendenti scelti dall'Egitto».

E, pur rifiutando di abbandonare le armi, a «far uscire da Gaza combattenti in cambio della loro incolumità». Tesi e proposte a cui si è aggiunta la pubblicazione di un video che mostrerebbe i miliziani delle brigate Qassam che scavano sotto le macerie di un tunnel bombardato dall'Idf, per trarre in salvo con successo un ostaggio israeliano.

Nessun commento da Tel Aviv

Da Tel Aviv per il momento non arrivano commenti, ma a quanto si apprende il capo del Mossad David Barnea sarebbe arrivato già giovedì in Qatar per incontrare il premier Mohammed bin Abdulrahman al-Thani e discutere nuovamente di una base di accordo per il rilascio degli ostaggi.

Fonti militari citate dai media hanno però ammonito che l'esercito si prepara a «incrementare la pressione e stringere il cappio su Hamas».

A Gaza intanto il bilancio dell'ultima giornata di raid è di almeno 49 morti, afferma il ministero della Salute mentre i soccorritori «scavano ancora sotto le macerie».

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha detto che nei combattimenti di terra «il prezzo è alto», dopo l'uccisione nelle ultime ore di un riservista e il ferimento di altri quattro soldati in un attacco con esplosivi e armi automatiche.

Nel nord di Israele sono invece risuonate le sirene per il lancio di un «missile ipersonico» rivendicato dagli Houthi che aveva come obiettivo Haifa. È la prima volta che i ribelli yemeniti tentano di colpire così lontano, il missile è stato intercettato e distrutto.