Medio Oriente Hamas: «Siamo pronti a collaborare al piano di Trump, ma non ci disarmiamo»

SDA

11.2.2026 - 13:01

Hamdan: "Non ci disarmeremo". (Foto simbolica)
Hamdan: "Non ci disarmeremo". (Foto simbolica)
Keystone

Osama Hamdan, uno dei leader di Hamas, ha dichiarato che il gruppo è pronto ad aderire al piano per la pace a Gaza di Donald Trump sostenendo il Comitato di tecnocrati palestinesi ma ha ribadito il rifiuto a disarmarsi.

Keystone-SDA

11.02.2026, 13:01

11.02.2026, 13:31

«Sosterremo i tecnocrati palestinesi. Daremo loro il controllo di 10.000 agenti di polizia nella Striscia di Gaza» ha dichiarato Hamdan, in un'intervista all'emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk. Ma «manterremo le milizie», ha dichiarato Hamdan, in disaccordo con la richiesta degli americani. «Invece di chiedere a Israele di porre fine all'occupazione, chiedono alle vittime di rinunciare alla loro lotta per la libertà», ha sottolineato. «Le nostre armi servono a proteggere il nostro popolo dagli attacchi israeliani. Finché Israele occuperà la Palestina, continueremo a combatterlo».

Hamdan ha poi rivendicato che con l'attacco contro Israele del 7 ottobre 2023 ha ottenuto «l'isolamento di Israele». E alla domanda se con oltre 70.000 vittime palestinesi ne sia «valsa la pena», ha risposto: «Puoi dare un prezzo al fatto di vivere in una nazione libera? Se la Norvegia fosse stata occupata da un altro Paese, lo accettereste perché le persone hanno il diritto di vivere senza essere uccise? Qual è il senso della vita quando si ha la scelta tra essere schiavi o essere uccisi?».

