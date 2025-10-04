  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Hamas: «Pronti ai colloqui per risolvere i problemi in sospeso»

SDA

4.10.2025 - 10:39

Hamas ha risposto in parte positivamente al piano di pace del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
Hamas ha risposto in parte positivamente al piano di pace del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
Keystone

Hamas ha dichiarato di essere pronto ad avviare colloqui, in Egitto, per risolvere tutte le questioni in sospeso nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza promosso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Keystone-SDA

04.10.2025, 10:39

04.10.2025, 10:50

«Siamo pronti ad avviare immediatamente i negoziati per definire tutte le questioni», ha dichiarato un alto funzionario di Hamas. In Egitto si terrà un «dialogo intra-palestinese sull'unità palestinese e il futuro di Gaza, inclusa l'amministrazione della Striscia, ha specificato.

Venerdì sera il gruppo islamista si è detto pronto a rilasciare tutti gli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza, ma non ha risposto alle richieste di disarmo e di esilio dal territorio palestinese dopo la fine della guerra.

Dopo l'apertura all'accordo. La Svizzera chiede azioni concrete a Gaza: «Rilascio degli ostaggi, cessate il fuoco e accesso umanitario»

Dopo l'apertura all'accordoLa Svizzera chiede azioni concrete a Gaza: «Rilascio degli ostaggi, cessate il fuoco e accesso umanitario»

I più letti

Enrico Varriale licenziato dalla Rai per gravi episodi avvenuti sul posto di lavoro
Influencer muore in diretta su TikTok, i fan lo vedono precipitare durante una scalata
La mortale febbre di Crimea-Congo si sta diffondendo in Europa
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante
Regalo fedeltà dalla Mobiliare? Non cadete in questa truffa

Altre notizie

Medio Oriente. Witkoff verso l'Egitto, domenica al via negoziati fra Israele e Hamas

Medio OrienteWitkoff verso l'Egitto, domenica al via negoziati fra Israele e Hamas

Medio Oriente. Flotilla, 36 cittadini turchi verso il rimpatrio

Medio OrienteFlotilla, 36 cittadini turchi verso il rimpatrio

Dopo l'allarme droni. Riapre il traffico aereo allo scalo di Monaco di Baviera

Dopo l'allarme droniRiapre il traffico aereo allo scalo di Monaco di Baviera