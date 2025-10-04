Hamas ha risposto in parte positivamente al piano di pace del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Keystone

Hamas ha dichiarato di essere pronto ad avviare colloqui, in Egitto, per risolvere tutte le questioni in sospeso nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza promosso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Keystone-SDA SDA

«Siamo pronti ad avviare immediatamente i negoziati per definire tutte le questioni», ha dichiarato un alto funzionario di Hamas. In Egitto si terrà un «dialogo intra-palestinese sull'unità palestinese e il futuro di Gaza, inclusa l'amministrazione della Striscia, ha specificato.

Venerdì sera il gruppo islamista si è detto pronto a rilasciare tutti gli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza, ma non ha risposto alle richieste di disarmo e di esilio dal territorio palestinese dopo la fine della guerra.