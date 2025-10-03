Hamas ha risposto a Trump. Keystone

Hamas dice sì allo scambio previsto dal piano Trump - «tutti gli ostaggi, vivi e deceduti» - ma condiziona il rilascio all'esistenza delle «condizioni sul terreno» e chiede di avviare subito negoziati tramite i mediatori.

Keystone-SDA SDA

Hamas ha comunicato ai negoziatori la sua disponibilità a liberare «tutti gli ostaggi israeliani - vivi e deceduti» secondo il meccanismo previsto dalla proposta del presidente Donald Trump, purché «esistano le condizioni sul terreno». Il movimento ha inoltre annunciato la sua intenzione di avviare «immediatamente negoziati, tramite i mediatori, per discutere i dettagli».

Nel testo trasmesso ai mediatori, Hamas esprime «apprezzamento» per «gli sforzi arabi, islamici e internazionali, così come gli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che mirano a porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza, favorire uno scambio di prigionieri, permettere l'ingresso immediato degli aiuti umanitari, respingere l'occupazione della Striscia di Gaza e l'espulsione del nostro popolo palestinese da essa».

Il messaggio sottolinea quindi la doppia condizione posta dal movimento: da un lato l'apertura al meccanismo di scambio previsto dalla proposta statunitense - con la dichiarata disponibilità a consegnare sia i prigionieri vivi sia i «deceduti» - e dall'altro la necessità che sulla scena operativo-politica si realizzino le condizioni per rendere effettivo tale scambio. In chiusura, Hamas conferma la volontà di trattare «immediatamente» i dettagli tramite i mediatori incaricati.

Il testo completo trasmesso ai negoziatori è tutto incentrato su questo equilibrio: riconoscimento degli sforzi internazionali e apertura ai colloqui, ma subordinazione di ogni passo concreto alla verifica delle condizioni pratiche sul terreno.

L'annuncio segna un passaggio formale nel canale delle comunicazioni con i mediatori, che ora dovranno verificare la posizione e negoziare i termini operativi di un eventuale scambio e di una cessazione delle ostilità.